"Os estudantes vão ter aulas de história da arte, história do teatro, canto, interpretação, expressão corporal, dramaturgia, cenografia, figurino e direção", disse Leonardo. Reprodução internet - Instituto Claro

Por O Dia

Publicado 12/05/2021 14:08





“Criamos o curso de artes dramáticas para apoiar cada vez mais a área de cultura, que é uma das principais missões do Sesc. Nosso reforço no investimento do setor vai gerar novas oportunidades para os estudantes e fomentar a retomada das atividades do mundo da arte", explica Leonardo Minervini, coordenador geral de Cultura do Polo Educacional Sesc. A Escola Sesc de Artes Dramáticas é o mais novo projeto do Polo Educacional Sesc, que tem como objetivo formar atores e atrizes capazes de contribuir para o desenvolvimento das artes cênicas de forma ética, plural e cidadã. A escola funcionará no mesmo campus da Escola Sesc de Ensino Médio, em Jacarepaguá, no Rio de Janeiro. As inscrições podem ser feitas até o dia 31 de maio (às 18h), no site da Escola Sesc escolasesc.net para ingresso em sua primeira turma. O curso é gratuito e terá duração de dois anos e o início das aulas está previsto para agosto e serão 50 vagas, com bolsa de estudo integral.“Criamos o curso de artes dramáticas para apoiar cada vez mais a área de cultura, que é uma das principais missões do Sesc. Nosso reforço no investimento do setor vai gerar novas oportunidades para os estudantes e fomentar a retomada das atividades do mundo da arte", explica Leonardo Minervini, coordenador geral de Cultura do Polo Educacional Sesc.

"Durante o curso, que tem duração de dois anos, os alunos terão uma ampla formação em artes cênicas, com ênfase no teatro. Queremos estimular o surgimento de novos atores e atrizes, ampliar o repertório artístico-cultural através da troca de saberes, produzir e disseminar conhecimento teórico e prático em cultura e educação”, afirmou.

Publicidade

Inicialmente, as aulas serão em formato remoto, respeitando as recomendações das autoridades sanitárias e as orientações gerais do Sesc, mas o curso tem como padrão e natureza aulas presenciais. “Quando for seguro retornar às atividades regulares, as aulas serão ministradas no Polo Educacional Sesc, com presença obrigatória”, pontua o coordenador.



Para concorrer às vagas, os alunos deverão ter ensino médio e, no mínimo, 18 anos completos no ato da inscrição. A bolsa integral cobrirá as despesas relativas à instrução, materiais didáticos e alimentação. Caberá aos estudantes os custos com transporte e materiais de uso pessoal.



Todas as quatro etapas do processo seletivo serão realizadas no modelo on-line: preenchimento do formulário de inscrição com carta de apresentação explicando a relação com a arte e o interesse no curso; teste de habilitação específica; entrevistas e seleção final. O resultado deve ser divulgado no dia 30 de julho e o início das aulas será em agosto. As aulas serão de segunda a sexta-feira, no período da noite e carga horária de 1.450 horas. O curso tem dois anos de duração.



“Os estudantes vão ter aulas de história da arte, história do teatro, canto, interpretação, expressão corporal, dramaturgia, cenografia, figurino e direção. Eles terão acesso a uma sólida formação, que será aprofundada a cada semestre”, conclui Leonardo.