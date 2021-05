Foram mais de 1 milhão de pedidos de revisão entre os dias 2 de abril e 11 de maio. Agência Brasil

Por iG

Publicado 19/05/2021 09:35 | Atualizado 19/05/2021 13:31

Quem recebeu a primeira parcela do auxílio emergencial em 2021, mas teve a segunda negada e quer contestar, tem até o final desse mês para pedir vista. O prazo para realizar a contestação começou nesta terça-feira (18) e vai até 28 de maio. O cronograma, entretanto, não vale para os beneficiários do Bolsa Família - esses poderão efetuar a contestação até 1º de junho.

O Dataprev divulgou um balanço que aponta o número de contestações recebidas sobre a negação da primeira rodada do auxílio emergencial. No total, foram mais de 1 milhão de pedidos de revisão entre os dias 2 de abril e 11 de maio.

Publicidade

O pagamento, em contrapartida, chegou a 39 milhões de pessoas, sendo 10 milhões do público do Bolsa Família, 5,27 milhões de inscritos no Cadastro Único e 23,89 milhões aqueles que se cadastraram por aplicativos e plataformas digitais.

Como contestar?

A contestação é feita apenas pelo site A contestação é feita apenas pelo site consultaauxilio.cidadania.gov.br

Publicidade