Confira dicas para se proteger de golpes no WhatsApp Internet

Por O Dia

Publicado 19/05/2021 17:10 | Atualizado 19/05/2021 18:12

Mais um golpe passou a ganhar notoriedade após circular no WhatsApp. Este promete prêmios àqueles usuários que participarem enviando respostas para um questionário. Dentre os produtos ofertados estão um celular da Xiaomi ou da Huawei como presente de aniversário pelos "30 anos da Amazon". Porém, a loja foi fundada no ano de 1994 e com isso, ainda não completou a idade sugerida.

Buscando dar credibilidade ao golpe e tentar ludibriar os usuários, os cibercriminosos copiaram a identidade visual do site da Amazon, mas vale destacar que o domínio do link não é o da varejista.

Publicidade

Após o usuário responder às tais perguntas, o link pede que a pessoa o encaminhe para pelo menos mais 20 usuários ou cinco grupos diferentes. A partir daí, o usuário é redirecionado para uma página onde é solicitado o download de um aplicativo pago e ao seguir esse passo a passo do link, o internauta pode ainda instalar um vírus no próprio celular ou computador.



De acordo com dados da empresa de cibersegurança da PSafe, foram realizados 4360 bloqueios de urls com essa temática de prêmios grátis da Amazon. Em comparação, o mês de abril contou com mais 45.885 interceptações do mesmo golpe.

Publicidade

"Esse é um movimento normal dos cibercriminosos que 'revivem' golpes bem-sucedidos, com pequenas mudanças. Em 2021, tivemos mais de 219 mil detecções desse golpe", explica Emílio Simoni, diretor do dfndr lab, o laboratório de cibersegurança da PSafe.

Simoni destaca que O objetivo dos cibercriminosos é sempre o mesmo: roubar os dados pessoais e bancários dos usuários que caem no golpe.

Publicidade

"Essa é uma ameaça repaginada. Desde 2018 existem várias urls com a mesma temática de prêmios gratuitos envolvendo a Amazon. O que muda são os prêmios ofertados: dessa vez, um celular", explica. Esse golpe surgiu em nome de outra rede famosa nos EUA, o Walmart, e foi adaptada para a realidade brasileira.

Confira dicas para proteger você e seus dados das ações dos cibercriminosos:



Publicidade