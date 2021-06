Por iG - Economia

Publicado 01/06/2021 11:53 | Atualizado 01/06/2021 17:05

Rio - O governador Claudio Castro confirmou, nesta terça-feira. a contratação de 400 profissionais para a Polícia Civil do estado. Segundo Castro, os editais do concurso já foram aprovados na Procuradoria Geral do Estado (PGE RJ) e as provas têm previsão para acontecer ainda no 2º semestre deste ano. Em abril, o governador havia antecipado ao DIA que haveria um novo concurso , mas ainda não tinha o número de vagas definido. O atual decreto irá liberar um total de 2.107 vagas em vários órgãos do Estado, sendo 400 para Polícia Civil. A reportagem procurou o governo para explicitar em quais áreas seriam ofertadas as 1.707 vagas restantes mas, até o momento, não houve resposta.