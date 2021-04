Governador Cláudio Castro. Reprodução/Instagram Reprodução/Instagram

Por Bernardo Costa

Publicado 25/04/2021 00:00 | Atualizado 25/04/2021 14:16

Rio - Os hospitais do estado estão com estoque garantido dos medicamentos do chamado kit intubação, um dos principais entraves no combate à covid-19 hoje no país. A afirmação é do governador em exercício do Rio, Cláudio Castro, que, nesta entrevista por e-mail a O DIA, ainda acrescenta que o governo tem um processo de compra em andamento, além de ter aderido a uma ata conjunta do Ministério da Saúde para aquisição desses insumos: "Estamos fazendo todos os esforços para manter o abastecimento". Em relação à economia fluminense, Castro anuncia programa de apoio no valor de R$ 50 mil a empresas em dificuldade, o Supera Rio. Na área de segurança, adianta números ainda inéditos do Instituto de Segurança Pública (ISP): em março houve queda de 16% dos homicídios dolosos em relação ao mesmo período do ano passado. E afirma que o concurso para a Polícia Civil tem previsão para ser realizado no segundo semestre.

O DIA: No dia 12, foi publicado no Diário Oficial o decreto de criação do Comitê de Apoio Científico para Políticas Públicas de Enfrentamento à Covid-19 no Estado do Rio. O que motivou a criação do comitê neste momento, nove meses após o senhor assumir o governo?

CLÁUDIO CASTRO: Aumentar o diálogo para melhorar nosso combate à Covid-19. Sempre fui um cara aberto ao diálogo. E não mudaria isso logo agora, nesse momento de pandemia. Estou ouvindo técnicos com diferentes pensamentos para buscar o melhor para a população. O estado vem atuando em várias frentes. Abrindo leitos, distribuindo vacinas para os 92 municípios, comprando insumos e analisando cenários epidemiológicos. Esses especialistas do comitê chegam para somar com os da Secretaria de Saúde. O objetivo é ampliar a discussão para melhorar as tomadas de decisão.

2) Uma das grandes carências no tratamento à covid-19 hoje são os medicamentos do kit intubação. O que o estado tem feito para garantir que não faltem esses insumos nos hospitais? Está havendo dificuldades para obtê-los no mercado?

Estamos fazendo todos os esforços para manter o abastecimento do kit intubação nos hospitais do estado. A Secretaria de Saúde tem um plano de contingência que vem funcionando e já temos estoque nas unidades. Nos últimos dias, entregamos mais de 370 mil medicamentos para uso de pacientes de Covid-19 em leitos do SUS. Embora o estado não seja responsável pela aquisição dos kits, temos um processo de compra em andamento. Também aderimos a uma ata do Ministério da Saúde para compra conjunta.

3) O estado divulgou, nesta semana, a abertura de 682 novos leitos de covid-19 desde o dia 15 de março. Há algum cronograma para a abertura de mais leitos? Em quais unidades?

Criamos uma força-tarefa com a Secretaria de Saúde, os municípios e o governo federal para a abertura de novos leitos de Covid-19 no estado. Em 35 dias, o Estado do Rio de Janeiro passou a contar com 682 novos leitos para tratamento específico da Covid-19 na rede SUS fluminense. Vamos manter todos os leitos abertos, mesmo com a redução de solicitações de internação, o que já vem acontecendo. Após a segunda onda da doença, foi essa medida que fez com que o Rio de Janeiro fosse o último estado a entrar na terceira onda. Vamos seguir trabalhando para expandir a rede de atendimento no estado.

4) Mesmo com sensível melhora nos índices epidemiológicos na última semana, a Região Metropolitana I (Rio e Baixada Fluminense) permanece com risco muito alto de contaminação (bandeira roxa), o que se repete nos últimos quatro boletins da SES. O senhor considera implantar medidas mais restritivas na região caso essa situação permaneça nas próximas semanas? Se sim, quais medidas estão em avaliação?

Não sou eu que decido quais serão as restrições no estado. Não é uma questão política. É puramente técnica. Temos reuniões com a Secretaria de Saúde, analisamos dados, gráficos e são os técnicos que decidem o que deve ser feito. Não concordo com o lockdown porque escancara a outra face da pandemia, que é a fome. Mas não vejo problema nenhum em tomar qualquer que seja a medida indicada pelos técnicos. Até agora, eles foram contra o lockdown. Em abril, fizemos decretos com medidas restritivas. E elas seguem valendo até o dia 26, quando os técnicos dirão o que temos que fazer.

5) Ainda há grande desrespeito às normas de segurança por parte da população, principalmente com a realização de eventos clandestinos. Como o senhor observa essa situação? Penas mais rígidas podem ser aplicadas nesses casos?

O principal fiscalizador é o município, que tem o apoio da Polícia Militar. Mas o nosso Corpo de Bombeiros faz parte de uma grande força-tarefa, atuando em fiscalizações de estabelecimentos. A atuação se baseia em denúncias via 193. Desde 25 de novembro, a corporação realizou quase 900 procedimentos no estado, entre interdições, emissão de notificações, auto de infrações. Ao todo, foram 195 interdições.

6) Como o senhor vê os índices de criminalidade no Estado do Rio?

Eu prefiro me ater a números e dados técnicos. Os dados do ISP em março, ainda inéditos, mostram que os homicídios dolosos apresentaram queda de 16% em comparação com o mesmo mês de 2020. Foram 313 registros, o menor valor para o mês desde 1991, quando se iniciou a série histórica do ISP. Também foi recorde a redução deste crime nos três primeiros meses de 2021. Ou seja, os menores índices em 30 anos. Outra marca importante vem do Monitor da Violência, que são dados externos e respeitados. O Rio puxou para baixo o número nacional de letalidade policial em 2020, com 575 mortes a menos do que em 2019. Temos tido sucessivas reduções nos índices de criminalidade no estado, o que comprova o sucesso da nossa política de segurança, que é salvar vidas.

7) Um dos crimes que mais abalam a sensação de segurança da população é o roubo. Como o governo combate o problema?

As polícias Civil e Militar estão trabalhando exaustivamente para melhorar a sensação de segurança. E vem conseguindo resultados expressivos. Os dados do ISP de março mostram queda em todos os índices de roubos no estado. Caíram os roubos de veículos, de rua e de carga. Se a redução dos roubos de rua melhora a sensação de segurança, o de cargas deixa o ambiente mais seguro para as empresas seguirem investindo no Rio, melhorando a economia e gerando emprego e renda.

8) A lei federal 14.124/2021, de 10 de março, permite a compra de vacinas por estados e municípios, mas ainda precisa de regulamentação. O Estado do Rio pretende adquirir imunizantes tão logo a lei seja regulamentada? Já há uma previsão no orçamento para isso?

Autorizamos a compra de até 5 milhões de imunizantes e destinamos R$ 300 milhões para esta ação. A Casa Civil entrou em contato com todos os fornecedores, que informaram que só negociam direto com o Governo Federal.

9) O governo vem mapeando os setores da economia fluminense mais afetados pela pandemia? Há estímulos a esses setores sendo desenvolvidos pelo estado?

Temos atuado através de financiamentos da AgeRio. De março de 2020 a março de 2021, foram 107 milhões de reais em novos financiamentos. Ao todo, foram mais de dois mil beneficiados em atividades como bares e restaurantes, comércio varejista, hotéis e agências de viagens, que estão entre os mais atingidos. Também criamos linhas para artesãos e tivemos uma forte atuação na área de cultura, com os auxílios da Lei Aldir Blanc e os editais que colocamos na rua para beneficiar este setor. Agora, vamos ter a Supera Rio, que, além dos auxílios para a população, também vai atender empresas com apoio de até R$ 50 mil.

10) Em setembro do ano passado, foi anunciado o início do cronograma para a substituição definitiva das organizações sociais pela empresa pública Fundação Saúde na administração de serviços hospitalares administrados pelo estado. O objetivo, divulgado à época, era o de melhorar os atendimentos e economizar recursos públicos. Porém, as OSs continuam atuando, como no caso recente da contratação da Ideas para administrar o Hospital Modular de Nova Iguaçu. O projeto de substituição das OSs continua em andamento? Em que fase está no momento?

A Fundação Saúde vem expandindo seu espaço de atuação na prestação de serviços à saúde, sob tutela da Secretaria de Saúde. Mas o Conselho de Supervisão do Regime de Recuperação Fiscal proibiu novas contratações de pessoal. Dessa forma, a Fundação não teria como substituir, neste momento, as Organizações Sociais, já que seria necessário realizar contratação de recursos humanos.

11) Quando será lançado o concurso da Polícia Civil?

Os editais dos concursos da Policia Civil já estão aprovados pela PGE e só falta atribuir o número de vagas total. Teremos prova para delegado, inspetor, investigador, perito legista, perito criminal, técnico de necropsia e auxiliar de necropsia. A prova deve acontecer no segundo semestre.