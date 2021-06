Os interessados podem realizar o pedido pelo site da Serasa; confira o passo a passo - Reprodução/ Internet

Por O Dia

Publicado 09/06/2021 12:50 | Atualizado 09/06/2021 13:02

Rio - Com o objetivo de ajudar a evitar golpes pela internet, a Serasa passou a oferecer gratuitamente um relatório de quem consultou o CPF ou o CNPJ de contribuintes ou empresas, respectivamente, nos últimos 24 meses. No site www.serasa.com.br, os interessados podem realizar o pedido. Confira o passo a passo para fazer a consulta.Após a solicitação do titular do documento consultado, o relatório fica pronto em até 24 horas e permanece disponível para consulta por até seis meses, com informações como o nome da empresa que realizou a busca, parte do CNPJ dela e quando a consulta foi feita. "São informações valiosas, que podem ajudar os consumidores a saberem se alguma empresa com a qual não teve relação consultou seu CPF, o que pode ser um indício de fraude", informou a Serasa.Existem vários motivos pelos quais algumas empresas consultam um CPF/CNPJ, entre eles, quando empresas de concessão de crédito desejam saber a situação financeira do titular do documento; quando produtos serão vendidos de forma parcelada ou com pagamento em cheque; e ao renovar o seguro da casa ou do carro, por exemplo.Acesse o site da Serasa e faça o login. Se não tiver uma conta, é só criar de forma rápida e gratuita.Na aba “Meu CPF”, acesse a opção “Consultas ao seu CPF” ou “Consultas aos seus CNPJs”.