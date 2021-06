Para emitir os boletos do IPTU, o contribuinte deve acessar o site Carioca Digital (carioca.rio) - Divulgação / Prefeitura do Rio

Para emitir os boletos do IPTU, o contribuinte deve acessar o site Carioca Digital (carioca.rio)Divulgação / Prefeitura do Rio

Por O Dia

Publicado 09/06/2021 11:56 | Atualizado 09/06/2021 12:38

Rio - A Prefeitura do Rio de Janeiro identificou, nesta quarta-feira (9), uma página fraudulenta que tenta se passar pelo portal Carioca Digital ( carioca.rio ) para emissão de boletos do IPTU. Segundo o município, os criminosos utilizam identidade visual semelhante ao portal oficial com o objetivo de aplicar golpes nos contribuintes que buscam fazer o pagamento das cotas mensais online.