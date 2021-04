Prefeito de Búzios visita futura instalação do PAP, Posto avançado da Prefeitura, de Cem Braças Prefeitura de Búzios

Por O Dia

Publicado 16/04/2021 14:39 | Atualizado 16/04/2021 14:43

Búzios - Na manhã desta sexta-feira (16), o prefeito do município de Armação dos Búzios, Alexandre Martins, visitou a futura instalação do Posto Avançado da Prefeitura (PAP) do bairro Cem Braças.

Nesses espaços, o contribuinte poderá emitir IPTU, regularizar alvarás, consultar licenças e processos sem precisar se deslocar ao centro da cidade.

De acordo com o chefe do executivo de Búzios, “os PAPs foram pensados para facilitar a vida da população. Cada bairro contara com um posto avancado para o cidadao resolver seus assuntos perto de casa. Será um grande benefício a todos”, afirma Alexandre Martins.

Também estiveram na visita, o Secretário de Administração, Anderson Chaves, e o Vereador Victor Santos.