Os comerciantes disseram que no último ano, antes da pandemia, a mudança da temperatura influenciou bastante as vendas e que aumentou bastante a procura por artigos do vestuário - Divulgação

Os comerciantes disseram que no último ano, antes da pandemia, a mudança da temperatura influenciou bastante as vendas e que aumentou bastante a procura por artigos do vestuárioDivulgação

Por O Dia

Publicado 18/06/2021 12:00 | Atualizado 18/06/2021 17:11

Com a baixa procura nas principais datas comemorativas de vendas no primeiro semestre ano, o comércio carioca mira no inverno para aquecer o negócio dos lojistas cariocas. Assim, torcem para a estação vir rigorosa para chegar a um crescimento de 2,5% nas vendas. Os lojistas também estão estimulando os consumidores com promoções, descontos e formas de pagamentos diferenciados, de acordo com o CDLRio e o SindilojasRio, que juntos representam cerca de 30 mil lojistas.

Segundo Aldo Gonçalves, presidente das duas entidades a onda de frio sempre aumenta a venda de roupas de inverno e de produtos como cachecóis, luvas, gorros e acessórios além de edredons, colchas e cobertores.

Publicidade

Segundo ele o comércio precisa urgentemente se recuperar e cita como exemplo que todas as datas comemorativas no primeiro semestre – Páscoa, Dia das Mães e Dia dos Namorados – não confirmaram as expectativas de crescimento apontadas pelos institutos de pesquisas especializados em comércio varejista.

De acordo com o CDLRio e o SindilojasRio a maioria dos lojistas dos segmentos acreditam que as vendas vão melhorar com a queda da temperatura. Os comerciantes disseram que no último ano, antes da pandemia, a mudança da temperatura influenciou bastante as vendas e que aumentou bastante a procura por artigos do vestuário, como casacos, moletons e camisas de manga comprida, seguido por acessórios como meias, cachecóis, segunda pele, luvas, toucas e cobertores.

Publicidade

Promoções

No Recreio Shopping, há vestido de manga longa e galocha por R$ 79,90, cada item, na loja Só socks. No Shopping Grande Rio, na Riachuelo, é possível encontrar suéter de R$ 79,90 por R$ 49,90, enquanto, na South, o consumidor encontra blusão de veludo de R$ 119,99 por R$ 79,99.

Publicidade

Já na loja Alphabeto, no mesmo shopping, há casaco infantil de R$ 99,95 por R$ 49,97.