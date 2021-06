No mês passado, o IGP-M saltou 4,10% - Freepik

Por Brasil Econômico

Publicado 29/06/2021 08:45

Rio - O Índice Geral de Preços – Mercado (IGP-M) subiu em 0,60% em junho, conforme divulgado pela Fundação Getulio Vargas (FGV), nesta terça-feira. O indicador é considerado a inflação do aluguel por ser utilizado para reajustar os contratos imobiliários. No mês passado, o IGP-M saltou 4,10% e já acumula uma alta de 15,08% somente este ano.

O que assusta é o acumulado em 12 meses, que já alcança 35,75%. Em junho de 2020, o índice havia subido 1,56% e acumulava alta de 7,31% em 12 meses.

A desaceleração foi causada principalmente pela queda do dólar frente ao real e pelo recuo dos preços de commodities como minério de ferro, milho e soja.

"A combinação de valorização do real com o recuo dos preços em dólar de commodities importantes, fez o grupo matérias-primas brutas do IPA cair 1,28% em junho, ante alta de 10,15% no mês passado. Com este movimento, a taxa do IPA registrou expressiva desaceleração fechando o mês com alta de 0,42%”, avaliou André Braz, Coordenador dos Índices de Preços.