O sorteio será realizado a partir das 20h (horário de Brasília), no Espaço Loterias Caixa, localizado no Terminal Rodoviário do Tietê, em São Paulo (SP). - Marcello Casal Jr / Agência Brasil

O sorteio será realizado a partir das 20h (horário de Brasília), no Espaço Loterias Caixa, localizado no Terminal Rodoviário do Tietê, em São Paulo (SP).Marcello Casal Jr / Agência Brasil

Por O Dia

Publicado 29/06/2021 13:08

Nesta semana, a Mega-Sena realizará um sorteio a mais: a Mega-Semana de Férias, que oferece uma chance extra ao apostador, com sorteios terça-feira, 29, quinta-feira, 01, e sábado, 03. Por se tratar de um concurso com final 5, o prêmio desta primeira rodada da semana recebe ainda um adicional, conforme regra da modalidade.

O sorteio será realizado a partir das 20h (horário de Brasília), no Espaço Loterias Caixa, localizado no Terminal Rodoviário do Tietê, em São Paulo (SP). As apostas podem ser feitas até as 19h do dia do sorteio nas lotéricas de todo o país, portal Loterias CAIXA (www.loteriasonline.caixa.gov.br), e app Loterias CAIXA, além do Internet Banking CAIXA para clientes do banco.



Caso apenas um apostador acerte as seis dezenas e aplique todo o valor do prêmio na Poupança da Caixa, receberá R$ 40,3 mil de rendimento no primeiro mês. O dinheiro do prêmio seria suficiente para adquirir uma frota de 125 automóveis elétricos ao preço de R$ 160 mil cada. O valor de uma aposta simples na Mega-Sena é de R$ 4,50.