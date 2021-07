Dinheiro é depositado no Banco do Brasil ou na Caixa Econômica em nome do ganhador da ação - Marcelo Camargo/Agência Brasil

Dinheiro é depositado no Banco do Brasil ou na Caixa Econômica em nome do ganhador da açãoMarcelo Camargo/Agência Brasil

Publicado 23/07/2021 08:00

Aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) que ganharam ações judiciais contra o instituto em junho deste ano receberão o dinheiro no quinto dia útil de setembro. O Conselho da Justiça Federal (CJF) liberou R$ 1,6 bilhão para quitar dívidas previdenciárias e assistenciais (revisões de aposentadorias, auxílio-doença, pensões e outros benefícios). Serão contemplados 85.976 processos, com 106.332 beneficiários.

Para o Tribunal Regional Federal da 2ª Região (TRF-2), que abrange Rio e Espírito Santo, o total será de mais de R$ 149 milhões para 8.177 processos, beneficiando 10.251 pessoas. Apenas no Rio será mais de R$ 119 milhões para 6.541 ações do estado, com benefício para 8.200 aposentados e pensionistas. O dinheiro é depositado no Banco do Brasil ou na Caixa Econômica em nome do ganhador da ação.

Para verificar se os aposentados ou pensionistas estão nesse lote, é necessário acessar o site do TRF-2, no link portaleproc.trf2.jus.br. Na página, vá ao menu à esquerda da tela, procure o campo 'Entrar no Sistema' e clique em 'TRF2'. Depois, ao abrir o novo link ainda no canto esquerdo da tela, clique em 'Consulta Pública de Processos'. Lá, é possível confirmar quanto terão de atrasados, quando vão receber, banco do crédito e número da conta de depósito.

A fim de facilitar a pesquisa, os segurados do INSS devem ter o número do requerimento do processo ou do CPF do ganhador do processo ou o número da ação. Os detalhes sobre a documentação necessária e outras instruções importantes para o saque estão no manual que a Corte criou para orientação de partes e advogados. O guia está disponível neste no site do TRF2, no endereço https://bityli.com/ZFXK4

Tribunais

Ao todo, o CJF liberou o montante para mais tribunais federais em todo país. O TRF da 1ª Região, que abrange Distrito Federal, Minas, Goiás, Tocantins, Bahia, Acre, entre outros, por exemplo, terá mais de R$ 508 milhões para quitar 24.831 processos, com 28.390 beneficiários.

Já o tribunal regional (TRF-3) que abrange São Paulo e Mato Grosso do Sul terá à sua disposição mais de R$ 279 milhões e vai beneficiar 11.222 processos, com 13.484 beneficiários. O TRF da 4ª Região, que contempla Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina, foram liberados mais de R$ 472 milhões para 28.613 processos, com 33.833 beneficiários.

Por fim, o tribunal regional (TRF-5), dos estados Pernambuco, Ceará, Alagoas, Sergie, Rio Grande do Norte e Paraíba, serão mais de R$ 192 milhões para 13.133 processos, com 20.374 beneficiários.

