A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 4,50Marcello Casal Jr/Agência Brasil

Publicado 24/07/2021 11:01 | Atualizado 24/07/2021 11:39

A Mega-Sena pode pagar R$ 7 milhões neste sábado, 24, pelo concurso 2.393. O sorteio será realizado a partir das 20h (horário de Brasília), no Espaço Loterias CAIXA, localizado no Terminal Rodoviário do Tietê, em São Paulo (SP), com transmissão ao vivo pelas redes sociais das Loterias CAIXA (perfil @LoteriasCAIXAOficial no Facebook e canal CAIXA no Youtube).

As apostas podem ser feitas até as 19h dos dias dos sorteios nas lotéricas de todo o país, no portal Loterias CAIXA (www.loteriasonline.caixa.gov.br) e no app Loterias CAIXA, além do Internet Banking CAIXA para clientes do banco. O valor de uma aposta simples na Mega é de R$ 4,50.

Caso apenas um apostador leve o prêmio da faixa principal e aplique todo o valor na Poupança da CAIXA, receberá R$ 17,1 mil de rendimento no primeiro mês. Se preferir investir em automóveis, o prêmio seria suficiente para comprar uma frota de 140 carros populares de R$ 50 mil cada.

Super Sete:

O Super Sete pode pagar, nesta sexta-feira (23/07), prêmio de R$ 1,4 milhão pelo concurso 121. A modalidade tem o mote “colunas”, em que o apostador marca, no mínimo, 1 número em cada uma das 7 colunas e no máximo 3 por coluna. Ganha prêmios quem acertar de três a sete colunas. O valor de cada aposta simples é R$ 2,50.

As apostas podem ser feitas até as 14h do dia do sorteio nas lotéricas de todo o país, no portal Loterias CAIXA (www.loteriasonline.caixa.gov.br) e no app Loterias CAIXA. Os sorteios do Super Sete são realizados a partir das 15h, às segundas, quartas e sextas-feiras.