Para evitar fraudes, consumidores não devem permitir que terceiros manuseiem os seus cartões - Marcello Casal Jr/Agência Brasil

Publicado 27/07/2021 15:54 | Atualizado 27/07/2021 17:03

Rio - Um vídeo que viralizou nas redes sociais nos últimos dias mostra uma nova prática fraudulenta, utilizada por golpistas com o objetivo de clonar e/ou fazer compras com os cartões das vítimas. O golpe ocorre durante uma entrega de encomenda em domicílio e o entregador tira proveito de um momento de distração para coletar os dados do cartão. Entenda como funciona a fraude e saiba como se proteger.

Nas imagens, uma senhora recebe uma entrega de comida em sua casa, em São Paulo, e, sem que ela perceba, o homem filma com o celular os números da frente e do verso do cartão dela. Neste intervalo de tempo, ele distrai a cliente, alegando que espera o sinal de satélite para validar a cobrança. Depois de filmar os dados pessoais do cartão, o entregador oferece ajuda para iluminar a maquininha enquanto a senhora digita a senha. Ela aceita e ele aproveita para gravar a senha.

Como se proteger

O Procon Carioca orienta que o consumidor redobre a atenção na hora de efetuar o pagamento de suas compras, usando o cartão de crédito no momento da entrega do produto. "O consumidor não deve aceitar digitar sua senha em máquinas quebradas ou com o visor embaçado, que o impossibilite conferir o valor do pagamento. É preciso verificar cada vez que a máquina é programada para o pagamento final. Qualquer imprecisão no ato do pagamento, entrar em contato imediatamente com a empresa", recomenda o diretor do órgão, Igor Costa.

Gerente-executivo da Kaspersky no Brasil, Roberto Rebouças reforça que os clientes devem ficar atentos. É necessário, segundo ele, observar se outras pessoas estão vendo a sua senha ou se o cartão está sendo virado pelo suposto golpista para que ele consiga gravar as informações. Ele também alerta que o comprador precisa analisar se a maquininha não está com o visor quebrado, por exemplo. "Nunca aceite ajuda para poder visualizar o local onde você vai digitar a senha", pondera.

"Você precisa decorar o código de validação do seu cartão, o CVV (que está localizado no verso do cartão), e cobri-lo, para que o malfeitor não consiga ter as informações pessoais completas. Fique com o cartão na sua mão, é você quem deve colocá-lo na máquina. Na hora que estiver digitando, ponha a mão na frente do visor, de maneira que ninguém consiga enxergar a senha", indica Rebouças.

Coordenadora de Direito Digital da Russell Bedford, Amanda Israel Fraga esclarece que, para clonar os cartões, as máquinas podem estar com a tela danificada, para que o usuário não identifique os valores que estão sendo lançados para pagamento. "O possuidor da máquina pode estar filmando ou fotografando os dados do cartão de crédito, sob o pretexto de utilizar a lanterna do smartphone, enquanto o usuário está distraído recebendo suas encomendas".

Caso a compra tenha sido feita por um aplicativo, o consumidor deve, preferencialmente, realizar o pagamento por meio do próprio app. "Estes aplicativos dispõe de segurança e o pagamento ocorre diretamente ao estabelecimento conveniado. Caso o pedido do cliente não chegue ao destino, o valor é estornado da fatura", acrescenta.

"Se o pagamento foi realizado via aplicativo, não aceite cobranças extraordinárias e, se o entregador exigir valores, entre em contato imediatamente com o estabelecimento comercial e peça suporte ao aplicativo. Por fim, ao utilizar o cartão de crédito, o próprio usuário deve inserir o cartão na máquina e bloquear a visão do entregador, ao pôr sua senha", finaliza Fraga.