A nomeação está publicada na edição desta quinta-feira do Diário Oficial da União (DOU)Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil

Publicado 29/07/2021 08:13

Em uma vitória para o ministro da Economia, Paulo Guedes, o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) nomeou Bruno Bianco como secretário executivo do Ministério do Trabalho e Previdência. O agora "número dois" da nova pasta, comandada por Onyx Lorenzoni, era secretário especial de Previdência e Trabalho de Guedes. A nomeação está publicada na edição desta quinta-feira, 29, do Diário Oficial da União (DOU).

A ida de Bianco para a equipe de Lorenzoni vinha sendo negociada pelo ministro da Economia como forma de manter alguém de sua confiança na cúpula do novo ministério, além de dar sequência a alguns projetos que até então estavam no seu guarda-chuva, como o pacote de medidas de estímulo à contratação de jovens de baixa renda, ainda em gestação.

Na semana passada, agentes do mercado financeiro viram com bons olhos a declaração de Guedes de que Bruno Bianco seria o braço direito de Onyx. A leitura foi de que, apesar de perder uma parte de suas atribuições, o "posto Ipiranga" do presidente Bolsonaro ainda manteria influência na política econômica voltada ao trabalho e à Previdência Social.