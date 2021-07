Prefeito Eduardo Paes e secretário Chicão Bulhões divulgaram Boletim Econômico do Rio nesta segunda-feira - Divulgação/Prefeitura do Rio

Prefeito Eduardo Paes e secretário Chicão Bulhões divulgaram Boletim Econômico do Rio nesta segunda-feiraDivulgação/Prefeitura do Rio

Publicado 19/07/2021 15:46 | Atualizado 19/07/2021 15:56

Rio - O Boletim Econômico do Rio, divulgado nesta segunda-feira, 19, pelo prefeito Eduardo Paes e pelo secretário de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Simplificação, Chicão Bulhões, no Palácio da Cidade, em Botafogo, Zona Sul, estima que a economia carioca deve voltar ao patamar pré-pandemia em setembro, se mantiver o ritmo de crescimento do ano. O documento compila e analisa os dados da economia do Rio de Janeiro nos últimos meses. O diagnóstico da situação ajuda nas tomadas de decisões e na elaboração de políticas públicas.

De acordo com o boletim, a aceleração da campanha de vacinação contra a covid-19 permitiu um aumento na estimativa do PIB (Produto Interno Bruto) municipal deste ano, que deve apresentar um crescimento real de 5%, após queda estimada de 5,6% em 2020.

Outro ponto positivo é que o mercado de trabalho também cresceu nos últimos meses. De janeiro a maio deste ano, foram gerados 16 mil empregos novos, sendo oito mil apenas no mês retrasado. Segundo dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), a maior parte é no setor de serviços, segmento da economia carioca que mais emprega pessoas.

"Entendemos que esta cidade tem um enorme potencial. Temos uma secretaria que busca atrair investimentos, trazer para um balcão único todos os processos de licenciamento e facilitar a vida daqueles que desejam empreender na cidade do Rio. Como consequência, esperamos mais riqueza, investimentos e empregos sendo gerados", disse o prefeito Eduardo Paes.

Desenvolvido pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Simplificação (SMDEIS) para acompanhar o comportamento da economia no município, o Indicador de Atividade Econômica (IAE-Rio) apresenta uma tendência de melhora nos últimos meses. O indicador cresceu 5,2% em abril, na comparação com o mesmo mês do ano passado. Nos quatro primeiros meses do ano, a alta do IAE-Rio foi de 0,8%, em comparação com o mesmo período em 2020.



"Queremos tornar o Rio a melhor cidade da América Latina para abertura de empresas e licenciamento de obras. Principalmente, para negócios de baixo impacto, que representam mais de 80% da economia do Rio. A gente quer que você abra a sua empresa super rápido e seja fácil de formalizar, porque isso permite acesso a crédito, recolher os impostos e fazer contratações de maneira correta. Isso traz cidadania, dignidade e diminui a desigualdade", afirmou o secretário Chicão Bulhões.

Taxa de inflação

Apesar de o consumidor estar sentindo o aumento dos custos, a taxa de inflação no Rio ficou abaixo da taxa brasileira. Nos últimos 12 meses (terminados em abril), o índice ficou em 6,6% contra 8,1% do nacional. A elevação dos preços na cidade foi puxada principalmente pela alta de 13,2% na alimentação do domicílio (mercado) e 9,6% nos preços administrados pelo governo (como combustível, gás de cozinha, energia elétrica).



A taxa de desemprego, que já vinha crescendo desde 2017, teve um aumento de três pontos percentuais no primeiro trimestre de 2021, em comparação com o mesmo período de 2020. No início do ano passado, ainda sem pandemia, o índice era de 13%. Um ano depois, já com os impactos da crise econômica decorrente do surto de Covid-19, a taxa chegou a 16%.



Ajuda econômica e simplificação



Nos primeiros seis meses de gestão, a SMDEIS focou em iniciativas para minimizar os efeitos econômicos da pandemia e para modernizar e otimizar os processos de licenciamento. Entre os principais projetos estão:



Crédito Carioca



Linhas de crédito para micro, pequenas e médias empresas que buscam ampliar seu negócio, financiar equipamentos ou obter capital de giro. Parceria com a Invest.Rio e instituições financeiras privadas.



Auxílio Empresa Carioca



Auxílio para micro e pequenas empresas que precisaram fechar durante o período de medidas mais restritivas, em parceria com a Câmara Municipal de Vereadores.



Licenciamento Integrado (Licin)



As licenças de obra que antes demoravam até 267 dias, agora são emitidas em até 30 dias, trazendo mais investimentos e tornando o Rio a melhor capital do Brasil para a construção civil.



Transformação digital



Digitalização dos novos licenciamentos urbanísticos e ambientais e, até o final de 2021, de todo o acervo de processos da Secretaria.



PL da Liberdade Econômica



Projeto de lei que garante autonomia para quem deseja empreender sem enfrentar muitas burocracias e elimina a necessidade de alvará para atividades de baixo risco.



Dentre os projetos em andamento, são três principais vertentes: tecnologia, regulação e economia. Na primeira, está a construção do Porto Maravalley, um polo de inovação e tecnologia no coração da Zona Portuária e a disputa para que o Rio seja a sede do Websummit 2022, um dos maiores eventos de inovação e tecnologia do mundo.



Na parte de leis e regulação, está sendo estudada a criação de um Sandbox, um espaço controlado para experimentar políticas públicas e novos modelos de negócio para a cidade, além de uma análise completa do estoque regulatório para promover a melhor organização legislativa das normas sobre licenciamento urbanístico e ambiental e da construção de uma metodologia para avaliar o impacto de políticas públicas. Já o laboratório de inovação será um espaço de integração entre academia, governo e sociedade para trazer ideias e aperfeiçoamentos para políticas regulatórias de desenvolvimento econômico.



Por último, o Observatório Econômico do Rio será um site com dados, análises, notas técnicas e estudos especiais sobre a economia da cidade. Está sendo desenvolvido também um programa de educação financeira que visa capacitar jovens cariocas a partir dos 14 anos com noções básicas de como lidar com o dinheiro, além de um curso de programação para este mesmo público, com objetivo de tornar o Rio um dos principais polos de startups e inovação.



Metas do planejamento estratégico



Dentro do planejamento estratégico da cidade, a SMDEIS tem quatro metas a serem alcançadas até 2021. Uma delas é reduzir a taxa de desemprego anual do Rio de 14,7% (média de 2020) para 8% até 2024, ficando abaixo da taxa de desemprego anual brasileira. A secretaria também buscará fortalecer o crescimento da economia carioca, após a forte recessão de 2020, visando o crescimento de 3% ao ano, em média, do Produto Interno Bruto (PIB) do Rio entre 2021 e 2024.



As outras duas metas são: tornar o Rio a melhor cidade da América Latina em termos de prazos para abertura de empresas e licenciamento de obras, segundo a metodologia do Banco Mundial “Doing Business”, até 2024; e atrair e fomentar a criação de 400 novas startups na cidade do Rio até 2024.