Petrobras afirma que qualquer decisão estará sujeita à governança de aprovação e em conformidade com as políticas internas da companhia - Reprodução

Petrobras afirma que qualquer decisão estará sujeita à governança de aprovação e em conformidade com as políticas internas da companhiaReprodução

Publicado 02/08/2021 12:58 | Atualizado 02/08/2021 12:59

A Petrobras esclareceu em um comunicado divulgado no fim de semana que não há definição para a implementação e ao montante de participação para eventuais programas sociais destinados ao gás de cozinha no Brasil. O anúncio foi divulgado após o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) ter afirmado que a estatal teria uma reserva de R$ 3 bilhões para o pagamento desse suposto benefício.

De acordo com a empresa, a Petrobras segue adotando a prática de preços de venda em equilíbrio com os mercados competidores. Sensível ao impacto social do gás de cozinha (GLP), a estatal contribui ativamente nas discussões no âmbito do Ministério de Minas e Energia quanto a eventuais programas voltados às famílias vulneráveis.

Publicidade

A empresa afirma que qualquer decisão estará sujeita à governança de aprovação e em conformidade com as políticas internas da companhia.

Em entrevista ao "Programa do Ratinho" do SBT, na noite de sexta-feira, Bolsonaro afirmou que a Petrobras bancaria despesas de um programa de vale-gás voltado à população de baixa renda,mas não entrou em detalhes sobre a iniciativa ou quais seriam as formas de pagamento.

Publicidade

“O novo presidente da Petrobras, o general (Joaquim) Silva e Luna, está com uma reserva de aproximadamente 3 bilhões de reais para atender realmente esses mais necessitados… Seria um vale-gás, seria o equivalente, no que está sendo estudado até agora, a um bujão de graça a cada dois meses”, disse Bolsonaro.

Na nota, a Petrobras disse quecom relação às notícias veiculadas na mídia esclarece que, como resultado de sua estratégia e seu compromisso de geração de valor, já distribuiu, neste ano, R$ 10,3 bilhões em dividendos, sendo desses, R$ 3 bilhões destinados ao seu acionista controlador.

Publicidade

Além disso, a empresa ressalta que, de janeiro a junho deste ano, houve contribuição à sociedade brasileira, na forma de tributos pagos pela companhia e retidos de terceiros, que foi de R$ 76,7 bilhões, montante R$ 14,1 bilhões superior ao mesmo período do ano passado.

"A Petrobras possui, também, diversas ações voltadas à área de responsabilidade social, com destaque para: ações de promoção do desenvolvimento da primeira infância; fomento ao empreendedorismo, à economia, à qualificação profissional, contribuindo para a geração de emprego e renda; conservação de espécies e ecossistemas costeiros; conservação e recuperação de florestas, proteção da biodiversidade e adaptação às mudanças climáticas, com benefícios sociais e ambientais e incentivo a educação ambiental, priorizando a primeira infância", afirmou a companhia.