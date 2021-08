Fábrica - Reprodução

Publicado 02/08/2021 15:01

Rio - O Estado do Rio ficou de novo em terceiro lugar no ranking nacional de geração de empregos formais. Com isso, o estado registra saldo positivo pelo quinto mês seguido. Os dados do Novo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) apontam a criação de mais de 16 mil novos postos de trabalho em junho. Dos cinco setores de atividade econômica analisados, todos apresentaram crescimento, com destaque especial para o segmento de Serviços, com 9.060 oportunidades.

Os setores do Comércio e da Indústria também se destacaram nessa crescente retomada dos empregos, com criação de 4.097 novas vagas e 1.614 postos de trabalho, respectivamente. Já a Construção e a Agropecuária apresentaram o crescimento mais tímido entre os setores analisados: 841 novas vagas e 390 postos.

"Estamos trabalhando para a retomada da economia fluminense. Programas como as linhas de crédito do Supera RJ são essenciais para os negócios que sofreram com a pandemia da Covid-19. Os indicadores apontam um caminho de recuperação e queremos continuar crescendo ainda mais nos próximos meses", ressaltou o governador Cláudio Castro.

Mais de 50% das novas vagas em junho foram preenchidas por jovens entre 18 e 24 anos. No recorte por grau de instrução, mais de 80% dos postos foram destinados a pessoas que possuem o Ensino Médio completo. A divisão por gênero segue bem balanceada, com 50,53% dos homens preenchendo as vagas, enquanto as mulheres ocuparam 49,46% destes novos empregos.

Acumulado de seis meses

No acumulado dos últimos seis meses, o Rio de Janeiro apresentou saldo de 64.418 postos formais. Já nos seis meses anteriores, entre julho de 2020 e dezembro de 2020, houve um saldo de 61.787. O último semestre apresentou um crescimento de 4,26% no saldo de empregos em relação ao anterior.

"Esse resultado já aponta para uma melhora nos números da empregabilidade do nosso estado, uma das maiores preocupações do governador Cláudio Castro. Acredito que as ações que estamos implementando estão abrindo novas perspectivas para a economia fluminense e, em consequência, ampliando o número de oportunidades de trabalho", ressaltou o secretário de Trabalho e Renda, Léo Vieira.