Lucro do FGTS deverá ser depositado nas contas ativas e inativas até o dia 31 deste mês - Marcelo Camargo/Agência Brasil

Lucro do FGTS deverá ser depositado nas contas ativas e inativas até o dia 31 deste mêsMarcelo Camargo/Agência Brasil

Publicado 23/08/2021 11:51 | Atualizado 23/08/2021 16:49

Após a decisão do Conselho Curador do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) de repassar R$ 8,12 bilhões do lucro de rendimento do fundo para os trabalhadores, a Caixa Econômica Federal informou que já deu início ao depósito dos recursos. De acordo com as regras do FGTS, têm direito ao pagamento do lucro as contas ativas e inativas que tinham saldo positivo em dezembro de 2020. No Rio, há no total mais de 20,3 milhões contas vinculadas para o pagamento de mais de R$ 949,6 milhões.

No país, a distribuição irá alcançar 191,2 milhões de contas vinculadas, que acumularam saldo total de R$ 436,2 bilhões no final do ano passado



Publicidade

Segundo o banco, "o processamento está sendo realizado em paralelo, nas bases de contas ativas e inativas, e os valores já poderão ser visualizados pelo trabalhador em seu extrato FGTS logo após a efetivação do crédito". A Caixa reforçou, ainda, que todos os trabalhadores terão o pagamento creditado até o prazo estipulado inicialmente, que é até o dia 31 de agosto deste ano. O dinheiro é distribuído de forma proporcional ao saldo, ou seja, quanto maior o valor nas contas, maior será o lucro liberado para o cotista.

Depois de receber a distribuição do lucro do FGTS, o valor passa a compor o saldo do beneficiário. O banco ressalta que as contas FGTS em nome dos trabalhadores são habilitadas ao saque de acordo com as modalidades previstas em lei.

Publicidade

Como calcular o valor

Para saber quanto receberá do lucro, o trabalhador precisa multiplicar o saldo da conta no dia 31 de dezembro de 2020 por 0,01863517. Se o beneficiário tivesse o saldo de R$ 2 mil, por exemplo, ele receberia R$ 37,28 de lucro.

Publicidade

Veja outros exemplos:

R$ 3 mil R$ 55,92



R$ 4 mil R$ 74,56



R$ 5 mil R$ 93,20



R$ 10 mil R$ 186,40



R$ 20 mil R$ 372,80



R$ 100 mil R$ 1.864,00

Publicidade

Como consultar

Para consultar o seu saldo na conta do FGTS o trabalhador pode optar por acessar o aplicativo FGTS com cadastro e senha ou fazer login no site da Caixa ( https://www.caixa.gov.br/beneficios-trabalhador/fgts/extrato-fgts/ ).

Publicidade