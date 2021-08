Economia

Primeiro dia da terceira edição do Fórum do Movimento Rio em Frente conta com a abertura do Presidente da Fecomercio, Antonio Queiroz e presença do Governador Claudio Castro e do Prefeito Eduardo Paes

Em clima de otimismo assuntos como aceleração da vacinação, reabertura do comércio, bares e restaurantes, investimentos em mobilidade e infraestrutura, a retomada dos grandes eventos no Rio, como Carnaval e Réveillon foram os mais discutidos

Publicado 24/08/2021 07:00 | Atualizado há 4 horas