Publicado 24/08/2021 16:46

O site da companhia aérea Gol está instável desde o fim de semana, com vários passageiros relatando, na internet, problemas para mudar seus voos, comprar passagens e realizar check in. A empresa afirma que não sofreu nenhum atentado hacker - na última semana, um ataque cibernético tirou o site de compras da loja Renner do ar.

Nos últimos dias, a Gol realizou uma manutenção no seus sistemas de vendas e comunicou antecipadamente que seus canais digitais ficariam indisponíveis entre 19 horas do sábado e 12 horas de domingo.

Até esta terça-feira, 24, porém, as plataformas não foram regularizadas.

Clientes afirmam que não conseguem realizar nenhum procedimento no site e que precisam aguardar por horas para ter um atendimento por telefone.

Pela internet, o tempo de espera para ser atendido ultrapassa duas horas e meia, ainda de acordo com relatos. Na tarde desta terça, o site da empresa informava que o tempo de espera médio era de uma hora e três minutos.

Por nota, a assessoria de imprensa da Gol afirmou que enfrentou "instabilidades pontuais" durante a manutenção de seus sistemas no fim de semana e que está "atuando para minimizar os impactos"

A companhia destacou ainda que o problema nas plataformas eletrônicas não afeta a operação de voos.