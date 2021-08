Empreendedores poderão participar de painéis com nomes relevantes do setor, oficinas, palestras e lives musicais - Reprodução/Pexels

Publicado 25/08/2021 12:42

Segundo levantamento da Kaspersky, empresa internacional de segurança e privacidade digital, as alterações na rotina decorrentes da pandemia ainda servem como armadilha para os usuários. Porém, as iscas usadas para enganar as pessoas têm mudado, acendendo um alerta para a sofisticação dos cibercriminosos.



No ano passado, no Brasil foram contabilizados 44,1 milhões de bloqueios de phishing, de acordo com a Kaspersky. Em 2021, levando-se em conta o período entre abril e junho, foram barrados 8,3 milhões de tentativas de roubo de dados a partir de links maliciosos.



Desde o ano passado, para se ter uma ideia, os golpistas têm se aproveitado dos entraves logísticos, como a interrupção das entregas, para fazer o usuário abrir links de phishing presentes nos e-mails. As pessoas recebem a notificação do aumento nas faturas em diferentes idiomas, pedindo dinheiro relacionado a qualquer coisa, desde taxas alfandegárias até custos de envio. As vítimas são frequentemente levadas para um site falso, onde correm o risco não só de perder dinheiro, mas também de partilhar detalhes do cartão de crédito.



Outro novo truque dos fraudadores deste último trimestre envolveu o envio de spam via WhatsApp solicitando pequenas quantias. Este tipo de fraude envolvia vários esquemas diferentes. Um deles pedia que os utilizadores abordassem vários contatos por meio da plataforma de mensagens para concorrer a um prêmio, mediante a um pagamento de uma pequena taxa.

Além disso, os cibercriminosos criaram sites falsos convidando os internautas para grupos na plataforma de mensagens. No entanto, ao clicar no link para sala, a potencial vítima entra em uma página de login falsa e arrisca-se a compartilhar seus dados pessoais. Os usuários também recebem links falsos no WhatsApp Messenger, que os coloca em risco de um ataque malware.

