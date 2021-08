Da esquerda para a direita: o mediador Marlon Brum, Felipe Mussalem, Antonio Melo Alvarenga Neto, Bruno Cani e Higo Lopes - Eduardo Uzal

Publicado 25/08/2021 07:00

Rio - O segundo dia do Movimento Rio em Frente da Fecomércio em parceria com o jornal O DIA e apoio do Rio de Mãos Dadas ocorreu nesta terça-feira (24), cujo o tema Desafio dos empresários foi debatido com Felipe Mussalem (presidente das Casas Pedro), Bruno Cani (fundador da Resilia Educação), Antonio Melo Alvarenga Neto (diretor-superintendente do Sebrae-RJ) e Higo Lopes (Gerente de Marketing da Granado). O evento foi transmitido ao vivo pelo Facebook e Youtube do jornal O DIA sob a mediação do jornalista Marlon Brum.

A geração de empregos no estado foi foco principal do debate. Para o gerente de marketing da Granado, Higo Lopes, investir em eventos e abrir lojas é fundamental para contribuir com o crescimento do Rio. “O movimento tem papel fundamental para resgatar o Rio de Janeiro. É um renascimento, reerguer a economia. Contratamos mais de 600 pessoas no último ano”, conta.

Já para o fundador da Resilia Educação, Bruno Cani, a educação tem papel fundamental para a retomada do Rio. “Formamos talentos para área de tecnologia, tanto desenvolvimento quanto análise de dados e lutamos muito contra o desperdício de talentos, aproveitamos várias pessoas que não ingressaram no ensino superior, a gente consegue levar elas para onde mais gera produtividade na economia”, diz.

A possibilidade de crescer profissionalmente é um dos grandes pilares do desenvolvimento econômico para as Casas Pedro. Felipe Mussalem, presidente da empresa, afirma que dar oportunidades é uma das formas de fazer a retomada do Rio. “Gerar empregos para as pessoas que não tem formação, a gente pega esse pessoal bastante guerreiro e investimos bastante neles, temos parceria com a Fundação Roberto Marinho, as vezes eles entram como motoboy, caixa, estoquista e saem de lá gerente, supervisor, etc”, comenta. Para ele, é fundamental que exista esse plano de carreira e a possibilidade de desenvolver talentos.

Para Antonio Melo Alvarenga Neto, diretor-superintendente do Sebrae RJ, (Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas no Estado do Rio de Janeiro) o coração da economia carioca está nas micro e pequenas empresas. “Cerca de 55% das pessoas empregadas no Rio de Janeiro são de micro e pequenas empresas. Elas são fundamentais no crescimento da economia”, diz.

O terceiro dia do evento ocorre nesta quarta-feira (25), às 10h com o primeiro painel, cujo o tema Conexão Humana, eventos e o Estado do Rio com a palestra de Simon Mayle (Diretor de eventos da ILTM da América do Norte, ILTM da América Latina, PROUD Experiences e WTM Latin America, RX Global) e debate de Gustavo Tutuca (secretário de Turismo do Estado do Rio de Janeiro) e Michael Nagy (Diretor de Marketing do Fairmont Hotel).

Um outro painel, desta vez sobre Retomada dos eventos e impacto do Turismo no Rio de Janeiro será apresentado de 12h até 13:30 com a participação de Antônia Leite Barbosa (subsecretária de Promoção de Eventos do Município do Rio), Sergio Ricardo de Almeida (Presidente da TurisRio), Adriana Homem de Carvalho (Assessora de Turismo da Fecomércio), Cristiano Botinha (Sócio e Diretor da vertical de música da V3A), Roberta Werner (Diretora Executiva do Rio Convention & Visitors Bureau) e alguns convidados especialistas do setor. A cobertura começa às 10h pelo Facebook e Youtube do Jornal O DIA.

Confira o restante da programação da semana:



Quinta-feira (26/08):

Palestrantes convidados irão apresentar das 10h até 12:30 o tema Mobilidade- caminhos da mobilidade para o futuro sustentável no Rio. Estão confirmados os seguintes nomes: Lorena Freitas (ITDP – Instituto de Políticas de Transporte e Desenvolvimento), Márcio Hannas (Presidente do VLT Carioca) e Alexandre Rojas (Engenheiro de Transportes da Uerj).



Sexta-feira (27/08):

O último dia terá como tema de encerramento “Retoma Rio”, com representantes da área de desenvolvimento, segurança e comércio, visto que a retomada envolve diversas áreas da economia. O horário do evento é das 10h até 12:30 e terá a participação de Vinicius Farah (Secretário de Desenvolvimento do Estado), Alan Turnowski (Chefe de Polícia), Vander Giordano (Vice-Presidente Institucional da Multiplan e também membro do conselho da ABRASCE) e Sergio Castro Jr (Diretor da Sergio Castro Imóveis).