Edifício A NoiteGilvan de Souza / Agencia O Dia

Publicado 27/08/2021 11:36 | Atualizado 27/08/2021 11:45

Rio - O Ministério da Economia dá início, nesta sexta-feira, 27, ao Feirão de Imóveis SPU+, no Rio de Janeiro. De acordo com a pasta, o objetivo é divulgar o novo modelo da Proposta de Aquisição de Imóveis (PAI), mecanismo que permite que qualquer pessoa, física ou jurídica, apresente propostas de compra de qualquer imóvel da União.





"A Proposta de Aquisição de Imóveis (PAI) é um instrumento que acelera e facilita o processo de venda de imóveis da União. A medida é uma das principais inovações na gestão patrimonial trazida pela Lei nº 14.011/20 e possibilita que qualquer pessoa, física ou jurídica, envie propostas para adquirir ativos federais, de forma totalmente on-line", informa o ministério.



Imóveis icônicos



No Rio de Janeiro, imóveis icônicos como o Edifício A Noite, na Praça Mauá; o Edifício Inmetro, no Rio Comprido; o Edifício Engenheiro Renato Feio, no Centro, e o galpão do antigo Caserj, na zona portuária, são passíveis de receberem propostas de aquisição (confira a lista aqui ). O procedimento deve ser realizado por meio do site VendasGov, onde ocorrem as concorrências públicas lançadas pela SPU. Toda a lista de imóveis do Brasil é pública.

Caso a proposta apresentada seja aceita, o interessado será orientado a providenciar um laudo de avaliação do ativo e apresentá-lo para homologação dentro do prazo estabelecido. Em seguida, é aberta uma concorrência pública, onde qualquer interessado poderá realizar ofertas eletronicamente. A vantagem é que o proponente que enviou a PAI, providenciou a avaliação e a homologou na SPU terá direito de preferência na concorrência pública.



Ou seja, caso não apresente a proposta de maior valor no dia da licitação, poderá adquirir o imóvel em condições de igualdade com o licitante que realizou a maior oferta. Se preferir não exercer esse direito, além da devolução da caução, o interessado será reembolsado dos custos de avaliação diretamente pelo ganhador da licitação.



Como participar



Os interessados devem acessar o portal VendasGov, fazer o login pelo Gov.br – que possibilita acesso às páginas do governo federal – e enviar suas ofertas. As sessões públicas são realizadas sempre às 15h. As propostas podem ser apresentadas até as 14h59 do dia do certame.



Para a habilitação, é necessário anexar o comprovante de pagamento da caução, equivalente a 5% do valor de avaliação do imóvel. A oferta de maior valor vence a concorrência pública. Caso a proposta apresentada não seja a vencedora, a caução é integralmente devolvida.