Empresários poderão usar carteira através do aplicativo no celular - Marcello Casal Jr/Agência Brasil

Empresários poderão usar carteira através do aplicativo no celularMarcello Casal Jr/Agência Brasil

Publicado 27/08/2021 14:29

A carteira de empresário da Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro (JUCERJA), órgão vinculado à Secretaria Estadual de Desenvolvimento Econômico do Rio, agora é emitida através do aplicativo, de forma 100% online. Com um novo layout, o documento serve como identificação e possui um QR Code para a leitura de informações sobre o portador.

O processo de emissão do documento é simples. Basta baixar o app da JUCERJA e fazer o login. No menu principal, é só clicar em “Carteira de Exercício Profissional” e, depois, “solicitar carteira de empresário”. Após a confirmação do pagamento do boleto, o usuário preenche os dados pessoais, faz a sua foto e assina no próprio celular. Aprovada pela Secretaria Geral da JUCERJA, a carteira ficará disponível no aparelho.



“Passamos por uma grave pandemia e a Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro entende que esta é a hora de parabenizar e homenagear os empresários, que geram empregos e recolhem impostos tão necessários para o Governo do Estado implementar ações e políticas públicas. Diante disto, estamos lançando a carteira do empresário de forma digital, para que todos tenham no seu celular esse documento tão importante”, afirmou o presidente da JUCERJA, Sérgio Romay.

O superintendente de Informática da JUCERJA, Felipe Goloni, participou do processo de elaboração da carteira digital, que começou em 2019. “A JUCERJA está na era digital, abolindo os processos em papel e proporcionando maior segurança para todos os seus usuários”, explicou Goloni.



O aplicativo da JUCERJA está disponível para os sistemas Android e IOS. Além da carteira de empresário, a ferramenta permite que o usuário consulte protocolos, solicite certidões, emita guias bancárias, além de outras funcionalidades.

O custo para o empresário é de R$ 50 e o boleto de pagamento é gerado através do aplicativo ou no site oficial (www.jucerjarj.gov.br).