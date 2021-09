Segurados que não fizeram a comprovação médica receberam R$ 1.045 até que a perícia fosse feita - Marcello Casal Jr / Agência Brasil

Segurados que não fizeram a comprovação médica receberam R$ 1.045 até que a perícia fosse feitaMarcello Casal Jr / Agência Brasil

Publicado 13/09/2021 08:09

Rio - Cerca de 200 mil auxílios por incapacidade temporária, o antigo auxílio-doença, estão sendo revisados pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). Isso ocorre porque os benefícios foram liberados sem perícia médica no período em que as agências estiveram fechadas, no ano passado, em razão das medidas restritivas contra o coronavírus.

Na ocasião, o INSS autorizou a antecipação do auxílio por incapacidade temporária aos beneficiários que dependiam da realização da perícia médica presencial para a concessão do benefício previdenciário. Então, o instituto pagou um salário mínimo (R$ 1.045 em 2020) mensal para os trabalhadores afastados do emprego. À época, o órgão estabeleceu que, após a perícia médica, o segurado receberia a diferença em uma parcela, se o valor do auxílio superasse um salário mínimo.

Procurado por O DIA, o INSS informou que o segurado pode acompanhar o andamento da revisão pelo Meu INSS (site: meu.inss.gov.br ou aplicativo). "Ela (a revisão) é automática e já está sendo processada", explicou. Conforme o órgão, a previsão para conclusão é em outubro deste ano.

"O INSS está fazendo essa revisão, mas está muito lenta e tem muitos segurados que receberam apenas o salário mínimo, e não receberam a média correta dos salários", afirmou a advogada e presidente do Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário (IBDP), Adriane Bramante. De acordo com ela, neste caso, o beneficiário pode entrar com um pedido administrativo de revisão ou com uma ação judicial.