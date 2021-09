Mega-Sena - Foto: reprodução internet

Publicado 25/09/2021 09:39 | Atualizado 25/09/2021 09:40

São Paulo - O concurso 2.412 da Mega-Sena está acumulado e poderá pagar cerca de R$ 7 milhões para apostas que acertarem as seis dezenas neste sábado.

O sorteio será realizado às 20h no Espaço Loterias Caixa, em São Paulo, e será transmitido ao vivo pelas redes sociais do banco. As apostas podem ser feitas em casas lotéricas e por meio de aplicativo de celular e internet banking até às 19h. O valor das apostas é de R$ 4,50 por seis dezenas.

As dezenas sorteadas no último concurso foram:

07-26-29-34-43-44



Como apostar online na Mega-Sena:

Para aqueles que apostarem pela internet, não é possível optar pela aposta mínima, de R$ 4,50. No site da Caixa, o valor mínimo para apostar na Mega-Sena é de R$ 30, tanto com uma ou mais apostas.

Para fazer uma aposta maior, com 7 números, e ter uma chance maior de ganhar, o preço sobe para R$ 31,50. Outra opção para atingir o preço mínimo é fazer sete apostas simples, que juntas têm o mesmo valor, R$ 31,50. Os bolões, disponíveis online, são outra opção viável. Veja aqui um passo a passo de como apostar pela internet.