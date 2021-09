Jair Bolsonaro durante primeiro de uma série de eventos que celebram mil dias do seu governo. O ex-presidente impeachmado e atual senador, Fernando Collor de Melo, participou da cerimônia realizada na Bahia - Reprodução

Publicado 28/09/2021 14:03 | Atualizado 28/09/2021 14:11

Salvador - O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) disse que o Brasil é um país rico e que pode atender "os mais necessitados por mais tempo", em um indicativo de que o governo federal pode estender o auxílio emergencial mais uma vez. A fala foi dita, nesta terça-feira (28), na Bahia durante cerimônia que celebra mil dias de seu governo e que contou com a participação do ex-presidente e atual senador, Fernando Collor de Mello.

Ainda de acordo com Bolsonaro, parte dos que sofreram impactos econômicos pela pandemia ainda não se recuperou e o governo precisa trabalhar para atender essas pessoas. A ideia do governo é bancar o auxílio com as mudanças da reforma do Imposto de Renda, que ainda precisa ser aprovada.

Atualmente, o auxílio emergencial paga 250 por mês a beneficiários do Bolsa Família e outros vulneráveis. A última parcela do benefício será paga em outubro.

Aproximação com Collor

Bolsonaro lembrou de Collor, na cerimônica desta terça, apenas no final de seu discurso, quando agradeceu a todos os parlamentares presentes. De tarde, o chefe do Executivo estará em Alagoas, estado do senador.

Essa não é a primeira vez que Collor participa de eventos ao lado de Bolsonaro. No ano passado, o ex-presidente da República (1990-1992) participou de um evento, que contou com a presença de Bolsonaro, e se posicionou em defesa do governo.