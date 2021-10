Shoppings funcionarão em horários especiais nesta terça-feira, feriado de Nossa Senhora Aparecida - Divulgação/Victor Fernandes

Publicado 11/10/2021 08:00 | Atualizado 11/10/2021 15:10

Rio - O feriado nacional de Nossa Senhora Aparecida, a padroeira do Brasil, vai causar alterações nos horários de funcionamento de alguns estabelecimentos e serviços no Rio de Janeiro. As agências bancárias, dos Correios e os postos do Detran, por exemplo, não vão abrir na data. Já os supermercados, shoppings, pontos turísticos e meios de transporte terão horários especiais.

Supermercados

A rede Guanabara funcionará normalmente, das 7h30 às 22h. As unidades do Assaí Atacadista também abrirão normalmente no dia 12, das 7h às 22h. A loja Ceasa funcionará das 8h às 20h. As unidades de Copacabana e Ipanema do SuperPrix vão funcionar das 8h até as 15hs. Já as unidades da Penha, Estácio, Tijuca (Rua Conde de Bonfim, 540), Engenho Novo, Riachuelo, Icaraí, Copacabana e Ipanema (Rua Barão da Torre) vão funcionar das 8h até as 15hs e as demais em horário normal (de 8h às 21h).

Todas as unidades Extra Hiper funcionarão em horário normal no dia 12 de outubro. As lojas de Alcântara, Boulevard, Niterói, Teresópolis, Friburgo e Cabo Frio abrirão das 7h às 22h. Já Nova Iguaçu, Extra Barra, Maracanã, São Gonçalo Centro e Galeão, das 7h às 23h. São Gonçalo, Petrópolis, Volta Redonda, Itaipu, Alto da Serra e Itaipava, das 8h às 22h. As unidades do Grande Rio e Carioca, das 8h às 23h.

As lojas do Mercado Extra também abrirão normalmente no feriado, das 7h às 22h. A exceção é a unidade de Nova Iguaçu, que funcionará das 7h às 18h.



As lojas do Pão de Açúcar funcionarão normalmente, das 7h às 22h. As unidades Leblon e Ingá, até 23h. As lojas do Flamengo e Copacabana, até 21h. Já as lojas da rede Supermercados Mundial terão funcionamento das 07h30 às 18h. As unidades Recreio, Abelardo Bueno e Jardim Icaraí ficarão abertas até 21h.



Shoppings

No Shopping Nova América, na Zona Norte, o horário de funcionamento no feriado será das 11h às 23h. As lojas e os quiosques vão operar das 11h às 21h, assim como as praças de alimentação que estarão abertas das 11h às 21h. Os restaurantes e a Rua do Rio funcionarão das 11h às 23h. Já o Shopping Boulevard funcionará das 12h às 21h. A praça de alimentação abre às 12h e as lojas às 13h.

No NorteShopping, na Zona Norte, âncoras, lojas satélites, quiosques e serviços estarão abertos das 13h às 21h e bares, restaurantes e padarias das 11h às 22h. No Shopping Tijuca, âncoras, lojas satélites, quiosques e serviços funcionarão das 13h às 21h, já os bares, restaurantes e padarias das 12h às 22h.

No Carioca Shopping, na Zona Norte, as lojas abrirão das 13h às 21h e alimentação e lazer, das 12h às 22h. No Ilha Plaza, também na Zona Norte, os horários de funcionamento das lojas e dos quiosques serão das 14h às 20h. É facultativo o funcionamento das lojas entre 12h e 14h. A praça de alimentação e os restaurantes abrirão das 12h às 21h. Já o cinema vai funcionar de acordo com a programação do dia.

As lojas e quiosques do Shopping Jardim Guadalupe funcionarão das 13h às 21h, as operações de alimentação e lazer, das 12h às 21h, e o supermercado Rede Economia, das 08h às 21h. O cinema funcionará de acordo com a sua programação.



No Shopping Leblon, na Zona Sul, as lojas e os restaurantes funcionarão das 15 às 21h e das 12h às 22h, respectivamente. O Botafogo Praia Shopping, também na Zona Sul, funcionará das 12h às 21h. A praça de alimentação abre às 12h e as lojas às 13h.

O Shopping RIOSUL também terá horário de funcionamento especial no dia 12. As lojas vão funcionar das 15h às 21h, restaurantes e praça de alimentação das 12h às 21h. Os cinemas operam de acordo com a programação. As lojas e quiosques do Fashion Mall estarão abertas das 14h às 20h, e os restaurantes, das 12h às 22h. O cinema funcionará de acordo com a sua programação.

No Recreio Shopping, na Zona Oeste, as lojas e quiosques estarão abertas das 13h às 21h, enquanto a parte de alimentação funcionará das 12h às 21h. No Via Parque Shopping, também na Zona Oeste, as lojas e os quiosques funcionarão das 15h às 21h, os restaurantes e o lazer estarão disponíveis das 12h às 22h e a praça de alimentação das 11h às 22h.

No BarraShopping e NewYorkCityCenter, as lojas e os quiosques estarão abertos ao público das 13h às 21h e a alimentação e as drogarias, das 12h às 22h. No VillageMall, os restaurantes funcionarão das 12h às 23h e as lojas, das 14h às 20h. O cinema e o teatro trabalharão conforme a programação de filmes e espetáculos, respectivamente.



As lojas e quiosques do Américas Shopping funcionarão das 13h às 21h, e a praça de alimentação e os restaurantes vão operar das 11h às 21h. O cinema funcionará de acordo com a sua programação. No Uptown Barra, as lojas estarão abertas das 12h às 20h, o Mercado de Produtores das 12h às 22h e o supermercado Super Compras das 8h às 22h.

No Bangu Shopping, também na Zona Oeste, lojas e quiosques funcionarão das 13h às 21h e alimentação e lazer, das 11h às 21h. O horário de funcionamento das lojas e quiosques do West Shopping será das 13h às 21h, e as operações de alimentação e lazer, das 11h às 22h. O cinema funcionará de acordo com a sua programação.



No Shopping Grande Rio, em São João de Meriti, na Baixada Fluminense, as lojas e os quiosques funcionarão das 13h às 21h e a alimentação das 12h às 22h. No dia 12, as lojas e os quiosques do Caxias Shopping, também na Baixada Fluminense, vão funcionar das 13h às 21h e alimentação e lazer, das 12h às 22h. Já no TopShopping, no Centro de Nova Iguaçu, também na Baixada, as lojas e os quiosques ficarão abertos das 13h às 21h, já a parte de alimentação e lazer funcionará das 11h às 22h.

No Plaza Niterói Shopping, na Região Metropolitana do Rio, âncoras, lojas satélites, quiosques e serviços funcionarão das 15h às 21h (obrigatório) e das 10h às 22h (facultativo), já a praça de alimentação estará disponível ao público das 12h às 22h.

Pontos turísticos

O novo zoológico BioParque do Rio, na Quinta da Boa Vista, em São Cristóvão, Zona Norte, estará aberto das 9h às 17h (com entrada no circuito de visitação até as 16h). O AquaRio, na Zona Portuária, receberá o público das 9h às 18h (com entrada no circuito até as 17h). Já o Paineiras Corcovado, vans oficiais para o Cristo Redentor, irão funcionar das 8h às 17h, com encerramento da bilheteria às 16h.

Para o feriadão de Nossa Senhora Aparecida, o Bondinho Pão de Açúcar, na Urca, Zona Sul, terá horário de funcionamento especial. Entre os dias 8 e 12 de outubro, o parque abrirá das 9h às 19h, com entrada de visitantes até as 18h. Um dos mais famosos pontos turísticos do mundo está oferecendo, até o dia 18 deste mês, uma série de experiências para toda a família. Crianças entre seis e 12 anos terão direito à entrada gratuita, basta o responsável apresentar a identidade ou certidão de nascimento da criança na bilheteria do Bondinho Pão de Açúcar e retirar o ingresso, ou realizar a retirada por meio do site.

Já as crianças de zero a cinco anos têm entrada gratuita, mediante a apresentação de certidão de nascimento original ou documento oficial de identidade com foto, não sendo necessária a retirada de bilhetes para acesso ao parque. É necessário a criança estar acompanhada de um responsável. Caso não seja parente de até terceiro grau, é indispensável uma autorização do responsável.



Transportes

Segundo a SuperVia, nesta terça-feira, a operação dos trens seguirá a grade de domingos e feriados, com a realização de uma viagem extra no ramal Japeri pela manhã. Os trens vão circular das 4h30 às 22h20, de acordo com a programação de cada ramal. Já nesta segunda-feira, 11, será mantida a grade de dias úteis.



No feriado, o MetrôRio funcionará das 7h às 23h, como já acontece normalmente nos feriados. A transferência entre as linhas 1 e 2 será feita na estação Estácio. As linhas de ônibus do Metrô na Superfície (Antero de Quental – Gávea e Botafogo – Gávea) também vão operar em esquema de feriado, das 7h às 22h30, com seu trajeto normal.

A CCR Barcas disse que vai operar com a grade de domingos e feriados (www.grupoccr.com.br/barcas/linhas-horarios-tarifas), nesta terça-feira, 12, na linha Arariboia. Sendo assim, as travessias acontecerão de hora em hora, de acordo com a concessionária.

Na linha Paquetá, a CCR Barras vai operar com a grade de feriados nesta terça-feira. (Grades disponíveis em www.grupoccr.com.br/barcas/linhas-horarios-tarifas). Já na linha Cocotá, não haverá operação na terça-feira. Nas linhas da Divisão Sul, que conectam Angra dos Reis e Mangaratiba à Ilha Grande, a concessionária vai operar com a grade de feriados na terça-feira. (Grades disponíveis em www.grupoccr.com.br/barcas/linhas-horarios-tarifas)

As linhas 1, 2 e 3 do VLT Carioca terão funcionamento normal no feriado de Nossa Senhora Aparecida. Com operação das 6h à meia-noite, os intervalos vão variar de 10 a 20 minutos no período. Usuários que precisarem se programar podem consultar o trajeto e próximas viagens no aplicativo VLT Carioca (Mapa e Horários) ou no site www.vltcarioca.com.br (Chegadas e Partidas).