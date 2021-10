Secretaria Municipal de Tecnologia e Ciência promove formação gratuita na área de Cibersegurança - Divulgação

Publicado 07/10/2021 14:39

Rio - A Secretaria Municipal de Ciência e Tecnologia do Rio (SMCT) e a Cisco, empresa de tecnologia e informática, abriram as inscrições para o curso gratuito online de Fundamentos em Cibersegurança, que acontecerá do dia 11 à 31 de outubro, de forma on-line.

A iniciativa faz parte da terceira edição do programa CiberEducação Cisco Brasil e das ações promovidas pela SMCT para o Mês Nacional da Ciência, Tecnologia e Inovações. Outubro também é o Mês de Conscientização em Segurança Cibernética, que inclui ações que visam conscientizar os usuários sobre a importância da proteção de dados.

As inscrições podem ser feitas no link https://www.netacad.com/portal/web/self-enroll/m/course-854643. O curso não tem distinção de idade, mas é preciso saber utilizar a internet, correio eletrônico (enviar, responder e receber mensagens via e-mail) e também noções de uso do computador. O ideal, mas não obrigatório, é que já tenha participado do curso de Introdução a Cibersegurança.

Para o processo seletivo, os candidatos passam por duas fases. A primeira é a Maratona de CiberEducação, que contempla o curso “Fundamentos de Cibersegurança”, realizado em três semanas. Esta etapa servirá como pré-requisito para selecionar os melhores alunos para a segunda fase, que incluirá 1.500 bolsas para cursos profissionalizantes - oferecidas pela Cisco. O curso tem 30 horas de duração.

Segundo a secretaria, o programa CiberEducação tem como objetivo criar um ecossistema consistente para o desenvolvimento de talentos em segurança da informação para atender a crescente demanda de profissionais nesta área.