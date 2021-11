"A melhor coisa que pode fazer para o social é baratear os combustíveis", disse o presidente - AFP

Publicado 08/11/2021 13:38

O presidente Jair Bolsonaro afirmou nesta segunda-feira em entrevista à rádio Jovem Pan Curitiba, que está crescendo a "tendência de caminhoneiros de parar o Brasil" por conta da alta dos combustíveis. "É uma coisa que afeta todo mundo", alertou o chefe do Executivo, sobre potenciais impactos de bloqueios.

Bolsonaro, no entanto, mais uma vez pediu responsabilização da Petrobras pelo salto no preço dos combustíveis. "Vamos reclamar de quem é realmente responsável por isso, a Petrobras", disse na entrevista, dirigindo-se aos caminhoneiros. "A melhor coisa que pode fazer para o social é baratear os combustíveis", acrescentou o presidente.

O governo federal tem buscado desmobilizar possíveis protestos de caminhoneiros, uma base de apoio do Palácio do Planalto, preocupado com o impacto econômico de eventuais bloqueios em um contexto de crise.