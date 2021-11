Segundo o edital, não haverá aumento real da tarifa atual da Cedae - Foto: reprodução internet

Publicado 08/11/2021 17:45

A conta de água vai ficar mais cara a partir desta segunda-feira, (8). Com a autorização da Agência Reguladora de Energia e Saneamento Básico do Estado do Rio (Agenersa) no mês passado, o reajuste da tarifa da Companhia Estadual de Águas e Esgotos (Cedae) sobe em 9,8%.

De acordo com a Agenersa, o reajuste tarifário de 9,8% é menor que os frente aos 11,50% pleiteados anteriormente pela Cedae relativo aos períodos 2019-2020 e 2021-2022, período de 24 meses, que refere-se à variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA).

O aumento também abrange o período entre 2019 e 2020, pois foi o ano em que não houve correção das tarifas devido à pandemia do coronavírus.

Em nota, a Agenersa lembra que homologou a nova tabela tarifária da Cedae em sessão regulatória extraordinária realizada no dia 06 de outubro para vigorar a partir desta segunda, (8), 30 dias após a publicação da Deliberação nº 4317 no Diário Oficial do Estado.

O reajuste tarifário anual atende ao cumprimento do art. 9º do Decreto Estadual nº 45.344/2015, que estabelece as condições gerais para a regulação e fiscalização das atividades da Cedae pela Agenersa, e foi analisado pela agência reguladora.

O novo valor entra em vigor nesta segunda-feira, mas só virá nas faturas da companhia com vencimento em janeiro.