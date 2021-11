Cariocas enfrentaram filas em CRAS no Rio Comprido atrás de informações sobre Auxílio Brasil nesta quarta-feira - Fábio Costa

Publicado 18/11/2021 15:21 | Atualizado 18/11/2021 15:43

Rio - Após o lançamento do aplicativo "Auxílio Brasil", que foi pensado para substituir o antigo aplicativo "Bolsa Família" e acompanhar as novidades do programa de transferência de renda, diversos usuários fizeram reclamações sobre não estar conseguindo acessar o portal. Na maioria dos comentários, os relatos são o mesmo: o aplicativo exibe a mensagem "sistema indisponível".

"O aplicativo está muito ruim desde que atualizou, para entrar sempre mostrar 'sistema indisponível' é uma dificuldade. Melhorem isso por favor", escreveu um beneficiário. Outra usuária comparou, ainda, o novo aplicativo com o antigo sistema: "Nunca tive problemas com o aplicativo quando era do Bolsa Família, agora que mudou, não consigo mais entrar, aparece 'sistema indisponível'. O Auxílio Brasil não funciona, até o aplicativo acompanha o país, só rolo".

As reclamações não pararam por aí, além da indisponibilidade do sistema, uma beneficiária reclamou do funcionamento do mesmo. "Sempre usei esse aplicativo, mas depois dessa modificação não estou conseguindo. Tirem essa burocracia para entrar no app, ele era tão bom, não precisa disso tudo parar conferir um simples benefício. Antes, era só colocar o NIS ou o CPF e já entrava. Se ele continuar assim, com ninguém conseguindo entrar, todo mundo vai começar a desinstalar porque ninguém quer ter no celular um aplicativo que não funciona", escreveu.

Anteriormente, a Caixa já tinha informado os usuários que já tinham o aplicativo do Bolsa Família instalados e com cadastro iriam passa por uma atualização para o nome do novo benefício. Essa mudança deve ocorrer de forma escalonada. Logo, o beneficiário que já recebia a ajuda não precisará baixar o aplicativo novamente porque a transição será automática, somente com a atualização do sistema.

Vale ressaltar também que não é necessário ter o aplicativo para receber o benefício. Lá, estão disponíveis as parcelas, os valores e datas de pagamento, mas essas informações também podem ser encontradas no aplicativo Caixa Tem. Aqueles que quiserem apenas descobrir se têm direito ao Auxílio Brasil, podem ligar para a central telefônica do banco pelo número 111, que funciona de segunda a domingo, das 7h às 22h.

Procurada pelo O DIA, a Caixa informou que "o aplicativo Auxílio Brasil apresentou uma indisponibilidade momentânea nesta manhã (18/11), sendo prontamente reestabelecido e operando normalmente desde então".

No entanto, a peregrinação dos beneficiários não está apenas nos meios digitais. Nesta quarta-feira, 17, assolados pela falta de informação, eles enfrentaram longas filas nos Centros de Referência de Assistência Social (CRAS) à procura de explicações. Esse é o caso da dona de casa Débora dos Santos, de 32 anos, chegou ao CRAS Germinal Domingues, no Rio Comprido, na Zona Norte do Rio, às 7h30 em busca de informações sobre o programa. Ela disse que o sistema caiu logo depois. "A fila está parada, ninguém entra. A expectativa pelo atendimento é zero", reclamou, comentando também sobre a incerteza se receberá o novo auxílio.