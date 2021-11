Secretaria Municipal de Cidadania levará atendimento itinerante a Realengo na manhã desta sexta-feira - Divulgação

Secretaria Municipal de Cidadania levará atendimento itinerante a Realengo na manhã desta sexta-feiraDivulgação

Publicado 18/11/2021 16:55 | Atualizado 18/11/2021 17:04

Rio - A Secretaria Municipal de Cidadania promove, na manhã desta sexta-feira, 19, mais uma edição do programa "Cidadania Itinerante". Dessa vez, será no bairro de Realengo, na Zona Oeste do Rio. As equipes estarão na Rua Ocabi, 7, no Barata, disponibilizando uma série de serviços para o cidadão, a partir das 10h. O atendimento acontecerá mediante distribuição de senhas.

Será possível obter isenções para tirar documentos (certidões, RG, entre outros), fazer exame de vista gratuitamente, receber orientação sobre tratamentos de saúde e instruções para ingresso no mercado do trabalho (para jovens até 24 anos), além de assessoria jurídica.

O Cidadania Itinerante, em Realengo, vai contar, também, com equipes da Fundação Leão XII, Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE) e da Clínica da Família Romulo Carlos, além do Procon Carioca.

Os consumidores interessados em registrar reclamações a respeito de qualquer empresa ou esclarecer dúvidas sobre seus direitos devem levar cópia dos documentos pessoais, além dos comprovantes de compra do produto ou do serviço contratado, como boletos e notas fiscais. As queixas serão encaminhadas diretamente às empresas, que terão um prazo de dez dias para solucionar as questões.