Ampliação da margem foi aprovada na Câmara Municipal no início deste mês e sancionada pelo prefeito Eduardo Paes no último dia 5 - DIVULGAÇÃO

Publicado 18/11/2021 16:19 | Atualizado 18/11/2021 16:20

A partir da semana que vem, dia 26, servidores ativos, inativos, pensionistas e empregados públicos da prefeitura do Rio que chegaram ao limite da margem para empréstimos consignados já poderão contratar novos financiamentos.



A medida está prevista na Resolução nº 3271, da Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento, que disciplina o aumento do limite consignável de 40% para 55% do salário bruto. A ampliação da margem foi aprovada na Câmara Municipal no início deste mês e sancionada pelo prefeito Eduardo Paes no último dia 5.



Segundo a resolução, o limite máximo de 55% será calculado a partir da folha de pagamento deste mês de novembro. A partir do dia 26, portanto, a margem consignável disponível com os valores atualizados poderá ser visualizada e processada pelas entidades consignatárias.



Nos casos em que houver prestações imobiliárias ou descontos determinados por decisão judicial, o percentual poderá elevar-se em 30%, chegando ao limite de 85% dos vencimentos brutos.



Um levantamento conduzido pela Fazenda identificou que 42,5% dos servidores que possuem crédito consignado renegociaram suas dívidas em 2020, durante a pandemia. Secretário Municipal de Fazenda e Planejamento, Pedro Paulo explica que a medida vai permitir que o servidor tenha acesso a crédito em condições mais vantajosas.



“Percebemos que o servidor está contratando mais empréstimo em função das dificuldades da pandemia e, por isso, buscamos meios para que ele adquira esse crédito a juros menores”, diz Pedro Paulo.

“Sabemos que o momento é de muitos desafios, mas com responsabilidade temos conseguido voltar a valorizar o servidor. Pagamos a folha de dezembro, quitamos o 13º de 2020, adiantamos metade do 13º de 2021 e conseguimos antecipar o pagamento dos salários para o 2º dia útil”, continuou ele.



Os dados mostram, ainda, que quase 60% dos servidores municipais, um total de 121.841 pessoas, utilizam a margem consignável, o que corresponde a um total de R$ 109 milhões contratados. Deste valor, aproximadamente R$ 86 milhões são com bancos e instituições financeiras.