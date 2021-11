Consumidores podem comprar gás de cozinha com R$ 30 de desconto entre os dias 24 e 27 deste mês - Divulgação

Publicado 22/11/2021 16:14 | Atualizado 22/11/2021 16:26

Rio - A empresa Ultragaz dará R$ 30 de desconto no valor do botijão de gás para compras realizadas pelo aplicativo entre os dias 24 e 27 deste mês. Durante a ação de Black Friday, cada cliente poderá fazer um pedido com até duas recargas do botijão de 13 kg. Para usufruir do benefício, basta adicionar o produto no carrinho e escolher a forma de pagamento. A promoção é válida para as praças atendidas pelo app da marca, disponível para iOS e Android.

O preço médio do gás de cozinha já ultrapassa R$ 100 em três municípios do estado do Rio: Nova Friburgo (R$ 111,14), Teresópolis (R$ 106,48), ambos na Região Serrana, e Angra dos Reis (R$ 105,00), na Costa Verde. Os dados foram apurados pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) durante o período de 7 a 13 deste mês.

De acordo com a empresa, além da possibilidade de pedir botijões Ultragaz de forma ágil, sem sair de casa e com diversas formas de pagamento, o app permite que o usuário possa acompanhar o pedido de forma online. Para saber as localidades contempladas e ter acesso ao regulamento da promoção, acesse o site www.ultragaz.com.br.