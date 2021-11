Ambev contou com o apoio de parceiros como Gebras, Schneider Electric e Pacto Global para expandir plataforma - Reprodução

Publicado 22/11/2021 17:03 | Atualizado 22/11/2021 17:13

Rio - A Ambev, ao lado da Gebras, Schneider Electric e do Pacto Global, da ONU, anunciou que expandiu a sua plataforma inteligente e gratuita para ajudar, além das indústrias, bares e restaurantes a diminuir os valores das contas de luz. A companhia informou que deve auxiliar mais de um milhão de estabelecimentos espalhados pelo Brasil na redução do consumo de energia elétrica em até 15%.

A SaveE é uma plataforma de eficiência energética, capaz de analisar e traçar um diagnóstico de consumo dos estabelecimentos usuários, gerando um plano de ação imediato na economia da conta de luz. Com os bons resultados obtidos com as indústrias, a expansão da iniciativa surge como uma medida de apoio, com resultados comprovados em até três meses, para ajudar pontos de venda a fazerem sua parte contra um possível colapso no sistema energético do país, que enfrenta problemas com a escassez de água.

"O objetivo das empresas privadas e do Pacto Global, iniciativa da ONU para engajar organizações na adoção dos dez princípios nas áreas de direitos humanos, trabalho, meio ambiente e anticorrupção, no projeto é fornecer uma ferramenta para empoderar todas as camadas da economia a realizarem a autogestão de seus negócios com foco em economia energética, além de oferecer informações e mais de 500 tipos de conteúdo educativos que possam ajudar a reduzir custos e ter um desempenho mais sustentável", informou a Ambev em nota.