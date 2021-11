Para tentar amenizar efeitos da pandemia, as ações serão voltadas para empregabilidade e empreendedorismo, saúde mental, atendimentos jurídicos, entre outros - Divulgação

Publicado 29/11/2021 16:27 | Atualizado 29/11/2021 16:34

No dia 4 de dezembro, das 10h às 14h, estudantes da Estácio vão prestar diversos serviços gratuitos no Parque de Madureira; na Quinta da Boa Vista; no Aterro do Cocotá, na Ilha do Governador; na Praça Mauá; no Aterro do Flamengo; e no Estádio Olímpico Nilton Santos, no Engenho de Dentro. Os universitários estarão sob a coordenação de seus professores e realizarão atividades como: cadastro para vagas de empregos, elaboração de currículos, auxílio jurídico, entre outras. Na área de saúde, a população poderá aferir a pressão, fazer teste de glicemia e o IMC (avaliação de gordura corporal) e receber orientações sobre alimentação saudável e como ter uma postura adequada.



O público infantil também poderá participar de várias ações no Aterro do Flamengo. Para quem gosta de cultura, a instituição de ensino superior oferecerá um aulão de Zumba, além das exposição “Viagem fotográfica pelo Rio de Janeiro antigo e Rio de Janeiro atual” e “(Re)volução urbana da Zona Portuária”. Para os amantes de tecnologia, também estará disponível, na Quinta da Boa Vista, uma exibição de lutas de robôs.



Além disso, as pessoas também poderão participar do vestibular social, que oferecerá descontos diferenciados para todos os moradores dos bairros e regiões do entorno, onde acontecerão as ações sociais gratuitas.



“O objetivo desta ação social é amenizar algumas mazelas advindas com a pandemia, como desemprego, saúde mental, ausência de atrações culturais e ao ar livre, entre outras”, comenta Flávio Pires, diretor da área Centro da Estácio.

Confira a programação completa, de cada local, abaixo ou por meio do link forms.gle/7jWjhRjtBTk44mZt6

Quinta da Boa Vista



Empregabilidade – banco de currículos e cadastro para vagas de empregos, orientação vocacional e elaboração de currículo;



Saúde - aferição de pressão arterial, fazer teste de glicemia e o IMC (avaliação de gordura corporal), receber orientações sobre a diabetes, alimentação saudável;



Jurídico – atendimentos para a população;



Cultura – Just dance e playlist;



Tecnologia – Lutas de robôs;



Educação – bolsas de até 70% de desconto.



Parque de Madureira



Empregabilidade – banco de currículos e cadastro para vagas de empregos e assessoria e orientação a novos empreendedores;



Saúde – Higienização facial, SPA das mãos, avaliação da pele e orientação nutricional;



Jurídico – orientação jurídica familiar e defesa do consumidor;



Educação – bolsas de até 70% de desconto.



Estádio do Engenhão



Empregabilidade – banco de currículos e cadastro para vagas de empregos e assessoria e orientação a novos empreendedores;



Saúde – aferição de pressão arterial, fazer teste de glicemia e o IMC (avaliação de gordura corporal), alimentação saudável e avaliação sobre estresse e postura corporal;



Jurídico – orientação jurídica familiar e defesa do consumidor;



Cultura – atividades lúdicas



Educação – bolsas de até 70% de desconto.



Aterro do Cocotá - Ilha do Governador



Empregabilidade – banco de currículos e cadastro para vagas de empregos e assessoria e orientação a novos empreendedores;



Saúde – aferição de pressão arterial, fazer teste de glicemia e o IMC (avaliação de gordura corporal) e dicas de alimentação saudável;



Jurídico – orientação jurídica familiar e defesa do consumidor;



Cultura – pintura e educação infantil;



Educação – bolsas de até 70% de desconto.



Praça Mauá



Empregabilidade – banco de currículos e cadastro para vagas de empregos, assessoria e orientações para novos empreendedores, elaboração de currículo e dicas de como se comportar durante uma entrevista de emprego;



Saúde – aferição de pressão arterial, fazer teste de glicemia e o IMC (avaliação de gordura corporal) e dicas de alimentação saudável;



Jurídico – atendimentos jurídicos para todos da comunidade;



Cultura – exposição “Viagem fotográfica pelo Rio de Janeiro antigo e Rio de Janeiro atual” e “(Re)volução urbana da Zona Portuária”;

Educação – bolsas de até 70% de desconto.



Aterro do Flamengo



Empregabilidade – banco de currículos e cadastro para vagas de empregos e assessoria e orientação a novos empreendedores;



Saúde – aferição de pressão arterial;



Jurídico – orientação jurídica familiar e trabalhista;



Cultura – pintura e educação infantil;



Educação – bolsas de até 70% de desconto.