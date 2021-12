As equipes do Procon Carioca estiveram em diversas agências pelo Rio de Janeiro - Procon Carioca/ Divulgação

Publicado 15/12/2021 17:36

Os fiscais do Procon Carioca realizaram, nos últimos seis meses, diversas inspeções nos bancos Bradesco, Santander, Itaú, Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal, com a intenção de identificar falhas comuns dentro de agências. Durante a ação, que aconteceu de julho a dezembro de 2021, foram realizadas 54 fiscalizações, que resultaram em 26 notificações de constatação, 13 autos de infração e 15 Relatórios de Ação Fiscal (RAF) de orientação para adequação às normas consumeristas.

O valor de cada auto de infração é de R$ 10 mil, e o total ficou em R$ 130 mil.

Dentre as falhas identificadas, as mais frequentes foram ausência de certificado de aprovação do Corpo de Bombeiros, tempo em fila, ausência de lixeiras com acionamento de pedal, ausência de 15 assentos para uso prioritário, ausência de certificado de dedetização válido, não fornecer senha numérica aos clientes, ausência de bebedouro, ausência da disponibilização da escala de trabalho e não disponibilização de banheiros.

As equipes do Procon Carioca estiveram em agências nos bairros da Urca, Leblon, Centro, Recreio dos Bandeirantes, Barra da Tijuca, Andaraí, Grajaú, Copacabana, Vila Isabel, Pilares, Méier e Gávea.

De acordo com o presidente do Procon Carioca, Igor Costa, essas fiscalizações buscam, prioritariamente, garantir atendimento e condições adequadas aos clientes.

"As instituições não podem descuidar dos serviços que oferecem. É necessário ter responsabilidade e segurança”.