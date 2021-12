Servidores estaduais vão receber segunda parcela do 13º nesta sexta-feira - Tomaz Silva/Agência Brasil

Publicado 16/12/2021 09:16 | Atualizado 16/12/2021 13:22

Rio - O governo do Estado do Rio vai depositar para servidores, aposentados e pensionistas do a segunda parcela do 13º salário nesta sexta-feira, 17, três dias antes do prazo estipulado pela gestão incialmente. O salário de dezembro, que seria depositado em janeiro, também foi adiantado e vai cair na conta no dia 30.

A segunda parcela do 13º será menor do que a primeira, que foi paga antecipadamente em 30 de junho, porque serão feitos os descontos previstos em lei, como o Imposto de Renda e a contribuição previdenciária. Desde 2015 o estado não antecipava o abono para todo o funcionalismo.



"O estado quita todas as folhas neste ano, mostrando que realmente a gente tem conseguido dar um novo passo rumo a uma economia mais forte", afirmou o governador. "Ao todo, os depósitos da segunda parcela do 13° e salários de novembro e dezembro vão injetar mais de 4 bilhões no estado do Rio neste fim do ano", acrescentou o governador Cláudio Castro.



Reajuste



Para o ano que vem, os servidores também podem esperar um reajuste salarial de aproximadamente 10% para todo o funcionalismo público, incluindo pensionistas, aposentados e inativos, a partir do pagamento de fevereiro do ano que vem. Isso porque, Castro afirmou que, após sete anos sem reajuste, a correção será aplicada a partir do salário com vencimento em janeiro, que será depositado no início de fevereiro.



"O salário de janeiro, no começo de fevereiro, já terá reajuste de mais de 10% para todo mundo, depois de sete anos sem reajuste, vamos dar para todo funcionalismo, é uma conta de R$ 3 bilhões por ano", afirmou o governador.



Além do aumento salarial, o chefe do Executivo estadual ainda prometeu um reajuste no auxílio alimentação. Ele ainda falou sobre a data de pagamento dos salários.



“O que a gente está falando aqui é de dedicação, honra e de vida, e não dá para falar isso e não cuidar do policial. Já conversei com o delegado Carlos Augusto, isso é uma promessa minha, ano que vem vai ter o reajuste da alimentação de vocês. Óbvio que vai ter. Tem uma série de vitórias que a gente tem que ir galgando no dia a dia. Ano que vem acabou esse negócio de 10° dia útil, você tem o direito de saber quando vai receber”, concluiu.