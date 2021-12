Procon Carioca está realizando atendimento presencial em shoppings, galerias e centros comerciais - Divulgação

Procon Carioca está realizando atendimento presencial em shoppings, galerias e centros comerciaisDivulgação

Publicado 16/12/2021 12:36

Rio - O serviço itinerante do Procon Carioca, órgão vinculado à Secretaria Municipal de Cidadania, tem percorrido bairros de toda a cidade. Nesta sexta-feira, 17, as equipes vão atender em Del Castilho, no Shopping Nova América (Av. Pastor Martin Luther King Júnior, 126). O atendimento será realizado no primeiro piso (extensão), das 10h às 16h.

Os consumidores interessados em registrar reclamações ou esclarecer dúvidas sobre seus direitos devem levar cópia dos documentos pessoais, além dos comprovantes de compra do produto ou do serviço contratado, como boletos e notas fiscais.

"Nesta época próxima ao Natal, o Procon Carioca estará realizando atendimento presencial em shopping centers, galerias, centros comerciais e em suas proximidades com o objetivo de facilitar o atendimento e ofertar maior conforto ao consumidor carioca", explica Igor Costa, diretor executivo do órgão.

Durante o atendimento, as queixas serão encaminhadas diretamente às empresas, que terão um prazo de dez dias para solucionar as questões.

Representantes da Light também estarão presentes no local, para atendimento ao consumidor.

"A equipe estará em mais uma edição do Procon Carioca nos bairros, para garantir que muitos problemas do cidadão sejam resolvidos de maneira justa e rápida, respeitando as normas do Código de Defesa do Consumidor, como deve ser", afirma Renato Moura, secretário de Cidadania.