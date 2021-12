Presidente da Caixa imitou gesto de Bolsonaro e colocou funcionários do banco para fazer flexões - Reprodução

Publicado 16/12/2021 15:32

A atitude foi incluída em uma ação contra o presidente da Caixa que já estava sendo analisada pelas entidades. Segundo o sindicato, "serão elencados todos os relatos de assédio moral que estão sendo praticados institucionalmente na Caixa como, por exemplo, o assédio aos empregados para venda de ações da Caixa Seguridade. Os episódios inaceitáveis ocorridos no Nação Caixa serão incluídos na denúncia".

O diretor do Sindicato e empregado da Caixa, Dionísio Reis, afirmou que o episódio é só mais uma consequência de uma "gestão pelo medo", que é estabelecida nos bastidores do banco:

"Hoje, com a gestão pelo medo praticada pela direção da Caixa, o receio de perder a função é tão grande entre os empregados que eles não se lembram destas garantias conquistadas com muita luta. Acreditam que a chefia pode descomissionar imotivadamente, o que não é verdade. Nós derrotamos o descomissionamento sumário, imotivado. Não devemos baixar a cabeça para os abusos. Os empregados podem e devem contar com as garantias conquistadas e com a força das nossas entidades representativas na sua defesa".

"Essa é a ‘cultura institucional’ que Pedro Guimarães quer para a Caixa e seus empregados. Uma ‘cultura’ autoritária, baseada no assédio moral, no constrangimento, na humilhação. Um empregado com alto cargo, submetido a este constrangimento, passa a entender que este é o método de gestão que a chefia espera que ele aplique aos seus subordinados. E, dessa forma, a gestão pelo medo vai se alastrando por todos os níveis hierárquicos", acrescentou.

Na ocasião, cerca de dez pessoas, entre diretores e vice-presidentes do banco, foram flagrados fazendo dez flexões sob contagem regressiva feita pelo Guimarães. O evento contou, ainda, com uma palestra do coronel da reserva e assessor do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência, Adriano de Souza Azevedo, reforçando a tônica militar presente em outros momentos do Nação Caixa. A cena das flexões foi repetida também por boa parte dos gestores na platéia e já foi realizada também pelo presidente Jair Bolsonaro em algumas ocasiões.