Governador Cláudio Castro durante entrevista coletiva na Cidade da Polícia, no Jacaré, Zona Norte do RioMarcos Porto/Agência O Dia

Publicado 24/12/2021 06:00

O governo do Rio concedeu, neste fim de ano, abonos de fim de ano a diversas categorias do funcionalismo estadual, entre elas a dos policias militares e civis, bombeiros, profissionais vinculados à Secretaria de Educação e à rede Faetec. Servidores da Secretaria de Administração Penitenciária (Seap) também foram contemplados. A medida do governador Cláudio Castro vai beneficiar mais de 130 mil servidores públicos do estado, com um investimento de quase R$ 300 milhões.



Vão ser cerca de 45 mil beneficiados na Polícia Militar, totalizando um investimento de R$ 22 milhões. A Polícia Civil destinou pouco mais de R$ 4 milhões na distribuição de cartões para beneficiar mais de oito mil policiais e colaboradores. Já a Secretaria de Defesa Civil vai distribuir cerca de 11 mil cartões, um benefício de R$ 6 milhões destinado à corporação.

Na Seap serão quase seis mil servidores, totalizando um investimento de R$ 35 milhões. Ao todo, 63 mil servidores da ativa da Educação terão o Abono Fundeb, com pagamentos de acordo com a carga horária dos funcionários e que variam de R$ 2,9 mil a R$ 6,6 mil, em um valor chegando a R$ 230 milhões.



"O trabalho dos nossos servidores é de extrema relevância para o estado e o povo fluminense. O equilíbrio das contas e a recuperação econômica do Rio de Janeiro permitiram essa forma de agradecimento. O abono recompensa a dedicação e o esforço pelo trabalho ao longo do ano em benefício da população", disse o governador Cláudio Castro.



Os servidores da área de Segurança começaram a receber o abono de Natal na última segunda-feira. Foram cartões no valor de R$ 500. Um amplo esquema logístico foi montado para a a entrega dos cartões. Há 19 anos na Polícia Civil, o inspetor Salvador Correia das Chagas, de 65 anos, lotado na 28ª DP (Praça Seca), comemorou o recebimento do abono de Natal dado pelo governo. Para ele, a bonificação foi uma surpresa e sinal de reconhecimento ao trabalho feito diariamente pela classe.



"Foi uma ótima surpresa. Um sentimento de felicidade e reconhecimento. Nesses dois últimos meses, nós, policiais civis, nos sentimos com esperanças renovadas pelo que vem acontecendo e pelo esforço do chefe do Executivo. Sentimos que estamos reconquistando a esperança por melhores recompensas", disse.O inspetor lembrou que a última vez que os servidores receberam uma cesta de Natal do governo foi em 2014. Segundo ele, o retorno do benefício vai ajudar muito a servir uma ceia mais farta aos familiares."O cartão é bem melhor. Podemos escolher os produtos, as melhores ofertas do mercado e aumentar o nosso leque de opções", acrescentou o inspetor Chagas.Agora a expectativa do policial é a melhor possível. Ele acredita que os esforços da categoria serão bem recompensados. "Estamos reconquistando a esperança por melhores recompensas. Sabemos da nossa importância, da nossa missão. Estou muito feliz em saber que nossas realizações pessoais são reais", concluiu o inspetor.O sargento do Corpo de Bombeiros Edval Júnior, de Campos dos Goytacazes, também vê no abono uma forma de valorizar os profissionais."A iniciativa de beneficiar os bombeiros com esse cartão de Natal no valor de R$ 500 foi muito gratificante. Demonstra a preocupação de valorizar a pessoa e o profissional que nós somos. Com esse cartão, teremos a condição de proporcionar um fim de ano melhor para nossos filhos e família, seja com um presente ou uma ceia para comemorar as festas de Natal e Ano Novo", contou o sargento.O abono de Natal para os servidores da Seap também começou a ser pago nessa semana. Serão quase 6 mil servidores, totalizando um investimento de R$ 35 milhões."Esse cartão de auxílio alimentação natalino concedido pelo governador e com a ajuda do nosso secretário será de extrema importância para as festas de final de ano com as nossas famílias. Agradeço em nome dos policiais penais esse benefício para nós, servidores da segurança pública", contou o policial penal Francisco de Assis da Silva Júnior.Já os professores e demais servidores da Secretaria de Educação e da Faetec vão receber o Abono Fundeb, um benefício com recursos excedentes do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação. Ao todo, 63 mil profissionais da ativa serão contemplados, com pagamentos realizados de acordo com a carga horária em um valor chegando a R$ 230 milhões.