Motoristas já podem emitir GRT pelo site do Bradesco - Marcos Porto/Agência O Dia

Publicado 03/01/2022 13:38

Rio - Proprietários de veículos do Rio já podem emitir a Guia de Regularização de Taxas (GRT) do Detran-RJ referente ao exercício 2022. O boleto no valor de R$ 242,26 já está disponível para impressão e engloba os R$ 173,03 pelo licenciamento anual e R$ 69,23 pela emissão do Certificado de Licenciamento e Registro de Veículo (CRLV), que é disponibilizado no formato digital desde o ano passado.

Para emitir a guia, o motorista deverá acessar o site do Bradesco ( www.bradesco.com.br ), clicar na opção "Produtos e Serviços", depois "Serviços" e, por fim, selecionar a sessão "Pagamentos". Em seguida, na opção "Tributos", o proprietário deve escolher a opção "DETRAN RJ – GRD, DUDA, GRT e GRM" e clicar em "Gerar Boleto".

Feito isso, o proprietário precisará ter em mãos o Registro Nacional de Veículos Automotores (Renavam) do veículo para concluir o procedimento. Vale lembrar que a GRT deve ser emitida no mesmo dia em que será paga.

IPVA

Em contrapartida, a guia de pagamento do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) de 2022 só estará disponível para impressão a partir do dia 11 de janeiro. A Guia de Regularização de Débitos (GRD), usada para a quitação do tributo, pode ser retirada pelo contribuinte na internet, no Portal do IPVA da Sefaz-RJ ( https://portal.fazenda.rj.gov.br/ipva/ ) ou no site do banco Bradesco ( www.bradesco.com.br ).

Para emitir a GRD, também é preciso ter em mãos o número do Renavam. Já o pagamento pode ser feito em qualquer agência bancária. O tributo pode ser pago em cota única, com desconto de 3%, ou em três vezes, sem o abatimento.

O primeiro vencimento da tabela, para os automóveis com final de placa número 0, será no dia 21 de janeiro, tanto para o pagamento da primeira parcela quanto para a quitação integral do imposto. Já para os veículos com final de placa 9, o vencimento inicial será no dia 3 de fevereiro. Clique aqui para conferir o calendário completo.