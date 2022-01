Secretário municipal de Fazenda e Planejamento, Pedro Paulo, afirmou que, a partir de dezembro, a gestão atual voltaria a pagar o salário dos servidores no segundo dia útil do mês - Marcos Porto

Publicado 04/01/2022 12:09

A Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento (SMFP) paga, nesta terça-feira, 4, os salários de dezembro dos servidores da Prefeitura do Rio. Ao todo, serão liberados salários para 211.016 funcionários da administração direta e indireta, aposentados e pensionistas.

A liberação desta quarta-feira segue o cronograma de pagamentos no segundo dia útil do mês. O dinheiro cairá nas contas bancárias dos servidores ao longo de todo o dia, por isso não há um horário limite definido para os pagamentos. O montante total da folha de pagamento de dezembro será de R$ 1,18 bilhão, sem as obrigações patronais.

Em outubro do ano passado, o secretário municipal de Fazenda e Planejamento, Pedro Paulo, afirmou que, a partir de dezembro, a gestão atual voltaria a pagar o salário dos servidores no segundo dia útil do mês. O prazo para a liberação da folha salarial havia sido alterado em 2018, sendo efetuado no quinto dia útil do mês.