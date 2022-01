Detecção da Kaspersky encontrou 380 mil novos arquivos maliciosos por dia em 2021 - Internet

Publicado 04/01/2022 12:45 | Atualizado 04/01/2022 12:45

A detecção da Kaspersky encontrou 380 mil novos arquivos maliciosos por dia, em 2021, um crescimento de 20 mil novas descobertas diárias (ou 5,7%) em comparação ao ano anterior. Esse aumento é um reflexo ao contínuo avanço no número de dispositivos em todo o mundo, de acordo com o Boletim de Segurança da Kaspersky: Estatísticas do Ano.

Tradicionalmente, a maioria das ameaças (91%) são WindowsPE, um formato de arquivo específico para sistemas operacionais Windows. Entretanto, em 2021, cibercriminosos começaram a espalhar mais ameaças para o Linux, resultando em um crescimento de 57% no número de malware e softwares indesejados para esse sistema operacional.

Outro destaque é que mais da metade (54%) das ameaças detectadas pela Kaspersky eram trojans genéricos. Apesar de muitos tipos de malware terem apresentado declínio de volume em 2021, em comparação ao ano anterior, os trojans droppers cresceram 2,24% no mesmo período.

Esse tipo de trojan é usado para instalar malware mais sofisticados no dispositivo da vítima e, por isso, são muito perigosos. Outra ameaça que apresentou um aumento notável na detecção são os worms (117,5%), que são programas que podem se autorreplicar e se propagar de forma independente uma vez que violam o sistema.

“Nos últimos dois anos nossas vidas ficaram ainda mais digitais do que antes e isto ampliou as possibilidades de ataques / golpes online. Sabemos que esta realidade não mudará, pelo contrário, estaremos cada vez mais conectados. Por isso é crítico que empresas e pessoas saibam sobre as novas tendências do crime online para saberem se proteger com eficiência contras quaisquer ameaças que surjam”, destacou Fabio Assolini, analista sênior de segurança da Kaspersky no Brasil.

Para se manter protegido, a Kaspersky também recomenda que os usuários sigam as seguintes orientações:



Façam download e instalem aplicativos apenas de fontes oficiais, não cliquem em links enviados por fontes desconhecidas ou suspeitas, usem senhas fortes e únicas, incluindo uma mistura de letras maiúsculas e minúsculas, números e pontuação, e ative a autenticação de dois fatores e sempre instalem as atualizações. Algumas delas podem conter correções de falhas críticas.



Também é recomendado que jamais aceitem pedidos para desabilitar sistemas ou programas de segurança e utilizem soluções de segurança de qualidade para se manterem protegidos, como o Kaspersky Internet Security ou Kaspersky Security Cloud.



Já no caso das empresas, é importante que mantenham todos os softwares atualizados para prevenir invasões na rede que exploram vulnerabilidades nos programas, criem uma política de senhas fortes para os serviços corporativos e usem a autenticação multifator para serviços remotos.