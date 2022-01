IPTU 2022: Mesquita enviará guia física pelos Correios - Reprodução internet

Publicado 04/01/2022 14:32

Rio - A Prefeitura de Mesquita, em parceria com os Correios, facilitará a entrega do IPTU 2022. A partir deste mês, os munícipes receberão a guia em casa e também poderão acessar a guia digitalmente, pelo aplicativo oficial dos Correios.

Para isso, basta fazer o download do app Correios (Google Play ou App Store) e realizar o cadastro, utilizando o CPF do contribuinte que recebe a guia do IPTU. Além dessa opção, será possível ainda baixar a guia de pagamento pelo Colab e pelo portal e-gov, ou imprimir em pontos disponibilizados em locais estratégicos da cidade.



“Sabemos que muitos contribuintes precisam que esse processo de recebimento do IPTU seja fácil e, ao mesmo tempo, ágil. Por isso, a nossa expectativa é de que o serviço de espelhamento do IPTU físico, em conjunto com a Entrega Digital, garanta isso, trazendo celeridade e modernidade a todo o processo”, diz o subsecretário municipal de Fazenda, Luiz Alberto Melo.



De acordo com os Correios, o município de Mesquita será o pioneiro do Brasil a adotar essa modalidade de entrega do IPTU, tornando-se referência nacional. Na semana passada, toda a operação foi alinhada em reunião na Prefeitura de Mesquita, com as presenças dos seguintes representantes da estatal: Arnaldo Luiz Peres Marques dos Santos, superintendente estadual do Rio de Janeiro; Everton Luiz Cabral Machado, coordenador regional de negócios; Rosana Furtado da Silva, gerente de desenvolvimento de mercado e Tatiana Meckelburg da Mota, assistente comercial, todos dos Correios. O prefeito de Mesquita, Jorge Miranda, participou da reunião juntamente com o secretário municipal de governança, Renato Miranda.



A previsão é que a retirada online da guia pelo aplicativo esteja disponível na segunda semana de janeiro. Os contribuintes começarão a receber a guia física em casa na primeira semana de janeiro. Além disso, os munícipes poderão, também, retirar a guia impressa do IPTU 2022 de Mesquita em um dos postos físicos de distribuição pela cidade. A lista está disponível logo abaixo.







Descontos



Assim como em 2021, quem optar por quitar o IPTU 2022 de Mesquita em cota única terá desconto. Pagamentos efetuados até o dia 31 de janeiro, uma segunda feira, terão abatimento de 12% no valor total. Já quem efetuar o pagamento até 28 de fevereiro, também segunda-feira, terá 8% de redução. Os munícipes que preferirem parcelar o IPTU 2022 de Mesquita farão isso em 11 parcelas, com vencimentos mensalmente entre janeiro e novembro. No primeiro mês, a data estipulada é 31 de janeiro. Já a partir de fevereiro, o vencimento passa a ser sempre no dia 15, sendo adiada para o primeiro dia útil seguinte quando se tratar de um sábado ou domingo.





Locais e endereços para retirar a guia impressa do IPTU 2022:



– Auditório Zelito Vianna (sede da Prefeitura) – Rua Arthur Oliveira Vecchi 120, Centro.



– Vila Olímpica de Mesquita – Av. Baronesa de Mesquita s/n, Cosmorama.



– Centro Municipal de Serviços – Avenida Presidente Costa e Silva 1.513, Centro.