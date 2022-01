Publicado 04/01/2022 15:46

Brasília - O Ministério da Cidadania afirmou, nesta terça-feira (4), que a fila de espera para receber o Auxílio Brasil foi zerada após a inclusão de 2,7 milhões de famílias neste mês. Segundo a pasta, com a medida, mais de 17 milhões de famílias serão atendidas pelo benefício.

Os dados completos, com a distribuição regional, serão divulgados após o fechamento da folha de pagamento deste mês que ainda está em processamento.



O Auxílio Brasil, como programa permanente, terá ingresso recorrente de novos beneficiários. O ingresso e a permanência das famílias ocorrem a partir da inscrição no Cadastro Único. Entretanto, a inscrição não resulta no imediato repasse de recursos. Segundo a legislação em vigor, a concessão do benefício está condicionada à disponibilidade orçamentária.



De acordo com o decreto nº 10.852/2021, devem ser priorizadas famílias a partir de critérios baseados em um conjunto de indicadores sociais capazes de estabelecer com mais precisão as situações de vulnerabilidade social e econômica.