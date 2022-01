Shoppings e lojas oferecem até 70% de desconto em janeiro - Reprodução

Publicado 04/01/2022 17:25

Rio - No fim do ano, shoppings e lojas lotam para os consumidores comprarem presentes de Natal. No entanto, para quem não tem pressa, o início do ano pode ser uma boa oportunidade para encontrar produtos com os melhores preços. Algumas lojas oferecem descontos de até 70% em seus itens durante o mês de janeiro. As lojas participantes incluem vestuário, calçados, móveis, entre outros.

A loja Tok&Stok, por exemplo, anunciou promoções até o dia 18 deste mês. Os consumidores podem aproveitar preços para redecorar a casa, tanto por meio das lojas físicas, como site e aplicativo. São mais de cinco mil produtos, como mesas, escrivaninhas, luminárias, cadeiras, bancos, sofás, poltronas e itens para aproveitar os ambientes externos da casa como o espaço do jardim ou piscina.

A marca também oferece condições de pagamento em até 12x sem juros, com parcelas mínimas de R$ 50, tanto por meio das lojas físicas, como em seus canais digitais, no site e no aplicativo. Os clientes que adquirirem itens por meio digital poderão retirar os produtos em loja ou receber em casa.

Os empreendimentos Américas Shopping, Center Shopping, Via Brasil Shopping e West Shopping também vão oferecer preços especiais durante o mês. Do dia 6 ao dia 10, a Liquidação Mini Preços, promovida pela administradora Argo, oferecerá ofertas de até 70% de desconto. Itens do segmento de vestuário, calçados, móveis e utilitários estarão disponíveis na ação.

Durante os dias da campanha, todas as lojas participantes estarão identificadas com a logomarca da Liquidação Mini Preços. Algumas colocarão em destaque os produtos em oferta para indicar aos clientes as melhores alternativas de compra.



“O objetivo dessa grande liquidação é estimular o consumo através de preços muito atrativos. Os clientes poderão aproveitar para adquirir produtos que não compraram no período do Natal e os lojistas poderão renovar o estoque para receber ainda mais itens da temporada de verão”, explica Marcio Araújo, diretor de portfólio da Argo Administradora.



No West Shopping algumas ofertas já foram confirmadas. Entre elas estão a manta de linha de R$119,90 por 59,90 e sandália de R$69,90 por R$19,90, ambas na loja Ação Children. No Espaço Hering, as ofertas contemplam o vestido midi manga bufante que de R$ 259,99 sai por R$ 59,99, calça jeans masculina de R$139,99 por R$79,99 e feminina, de R$119,99 por R$69,99. Também há promoções para os flamenguistas no Espaço Rubro Negro, como a camisa oficial de 2021 de R$279,99 sai por R$199,99 e a camisa edição especial outubro rosa 2021 de R$279,99 caiu para R$199,90. Na Loja Board Session, o chinelo Vans de R$79,90 fica por R$49,90 e o tênis Oakley dust jet de R$799,99 por R$599,99.



Além deles, os shoppings da Aliansce Sona também oferecerão descontos no Saldão de Verão, que irá do dia 14 até o dia 16 deste mês. Participam da campanha o Shopping Grande Rio, Passeio Shopping, Via Parque Shopping, Recreio Shopping, Bangu Shopping, Carioca Shopping, Caxias Shopping, São Gonçalo Shopping e Pátio Alcântara. Há ofertas em diversos segmentos, como vestuário, perfumaria, decoração, eletrônicos e eletrodomésticos.

No Shopping Tijuca, a loja L'Occitane Au Brésil está oferecendo até 30% em fragrâncias selecionadas, entre elas, a Deo Colônia Abraço, a Deo Colônia Bréssil e o creme desodorante corporal Brésil. Além de descontos em outros produtos, por exemplo, 40% no Tratamento Capilar Patuá - Shampoo Purificante e 20% no desodorante Cumaru.

Outra oferta está na Casas Bauducco, que oferece 30% de desconto nos produtos de Natal, entre eles, Chocottone e Panettone Bites, Panettone clássico (400g) e Seleção Biscotti. Na loja da Farm, a camisa ombreira silk peixe está com 10% de desconto, de R$ 179 por R$ 161,10. Tem opção para as crianças também. A loja Plane Toy está com desconto no brinquedo Loucos por Areia com boia inflável Zoop Toys, de R$ 139,99 sai por R$ 69,99.

Já no Norte Shopping, a loja Lilica & Tigor tem 30% de desconto em peças selecionadas até 14 de fevereiro ou enquanto durarem os estoques. Na loja Eudora, alguns produtos também estão em oferta. São eles: o kit Siàge Nutri Ouro que de R$ 62,90 sai por R$49,90. A colônia Desodorante Velvet Cristal de R$ 89,90 sai por R$ 69,90. A Colônia Desodorante H Acqua também tem de R$ 84,90 por R$ 69,90. Além dessas ofertas, o Batom Líquido Matte Tint de R$ 44,90 caiu para R$ 26,90 e o creme mãos Velvet Cristal que estava R$ 29,90 sai agora a R$17,90.

No Shopping Plaza Niterói, é possível encontrar o Desodorante Colônia Masculino Kaiak Aero de R$126,90 por R$ 99,90, vestido de R$199 por R$ 160, Loção Corporal Rose Calisson da L'Occitane en Provence de R$145 por R$73 e Gel de Limpeza Facial da Avène (300g) de R$83,99 sai por R$74,90.



A Ortobom também oferecerá descontos durante o mês de janeiro. O cliente poderá encontrar as ofertas em todas as lojas, site e aplicativo até o dia 30 deste mês, com descontos de até 40%, frete grátis e parcelamento em até 12 vezes sem juros no cartão de crédito. Um das ofertas em destaque é o Colchão Master Nanolastic casal que de R$ 2.798 sai por R$ 1.678,80 ou 12x 139,90.

