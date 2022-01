Light - Divulgação/ Light

Light Divulgação/ Light

Publicado 04/01/2022 17:51

Rio - A partir da próxima terça-feira (11), a Light fará seus atendimentos em um único número de telefone. Com isso, o Disque-Light passará a funcionar apenas pelo número 0800 021 0196, e o número 0800 282 0120 deixará de existir.

A unificação do canal visa melhorar os processos e os canais de relacionamento com os clientes. Com o atendimento centralizado em um único número, a empresa pretende agilizar as solicitações pelos serviços prestados pela companhia, seja emergência ou comercial.A Gerente de Serviços de Atendimento ao Cliente da Light, Janine Santos, reforça a importância dessa medida para os consumidores da companhia. “A Light vem passando por um processo de transformação digital intenso. O atendimento automatizado e ágil é um dos principais desafios da companhia. Com unificação do Disque-Light, nossos consumidores atendidos ganham otimização dos processos, agilidade no atendimento e encontrarão os serviços oferecidos pela empresa em um só lugar”, destaca Janine.Mesmo com a unificação do Disque-Light, centralizado no telefone 0800-021-0196 a empresa recomenda que seus clientes busque atendimento por outros canais de atendimento, como a a Agência Virtual: https://agenciavirtual.light.com.br/portal/ , as Redes Sociais (Twitter @lightclientes e Facebook.com/lightclientes) e também pelo WhatsApp da companhia, no número (21) 99981-6059.